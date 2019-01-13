У грудні 2017 року український онлайн-сервіс замовлення авто Uklon пообіцяв відмовитися від автомобілів Daewoo Lanos в Києві.
Дивися повний текст Uklon відключив усі Daewoo Lanos в Києві.
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Додано: Вів 15 січ, 2019 15:57
Uklon відключив усі Daewoo Lanos в Києві
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Uklon відключив усі Daewoo Lanos в Києві.
Додано: Вів 15 січ, 2019 15:57
Задні сидіння комфортніші в ланоса ніж в окавії, це відверто скажу. Потрібно дати людям просто вибір. Дешевше але приїде ланос, чи дорожче приїде тойота
Додано: Вів 15 січ, 2019 16:04
Re: уklon
тойота безопаснее
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