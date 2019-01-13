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Uklon відключив усі
Daewoo Lanos в Києві

Uklon відключив усі Daewoo Lanos в Києві
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 15:57

Uklon відключив усі Daewoo Lanos в Києві

Пропонуємо до обговорення:
У грудні 2017 року український онлайн-сервіс замовлення авто Uklon пообіцяв відмовитися від автомобілів Daewoo Lanos в Києві.

Дивися повний текст Uklon відключив усі Daewoo Lanos в Києві.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 15:57

Задні сидіння комфортніші в ланоса ніж в окавії, це відверто скажу. Потрібно дати людям просто вибір. Дешевше але приїде ланос, чи дорожче приїде тойота
vitaliygoodlife
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 16:04

Re: уklon

тойота безопаснее
sal
 
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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