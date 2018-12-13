Киянам почали приходити позови за борги з комуналки

Додано: Чет 17 січ, 2019 12:06

M-A-X написав: Поэтому и сейчас нужно надеятся прежде всего на свои силы.

А не "Россия нам поможет", "Запад нам поможет". Поэтому и сейчас нужно надеятся прежде всего на свои силы.А не "Россия нам поможет", "Запад нам поможет".

І я про те ж. Але дуже теперішня ситуація нагадує тодішню. Коли нас використовують, як розмінну монету. Навіть не рубль, а так, копійки на здачу.І здається, що жодній світовій силі не вигідний наш розвиток. Оптимально для всих, аби ми знали трохи більше за мавп. Щоб використовувати нас як буфер. А тим паче - направляючи захід на схід і схід на захід - отримуємо самогенацид.Я не буду сперечатися про наявність/відсутність россійських військ на ЛДНР, але їх чисельність не складає навіть 50% всих озброєних захисників цих ЛДНР. І в перших рядах ви їх не побачите. Скоріш за все - так, підтримка при геноциді.А згадати - з чого почався конфлікт на Донбасі. Вимога децентралізації, яка була категорично відхилена нашою тимчасовою владою.І що ми зараз бачимо - навіть ПП хвалиться, яка ж децентралізація гарна штука.