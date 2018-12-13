Да, профита от войны с Польшей могло быть больше.
Россия нас слила. Вернее половину Украины.
Поэтому и сейчас нужно надеятся прежде всего на свои силы.
А не "Россия нам поможет", "Запад нам поможет".
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 17 січ, 2019 11:53
Re: Киянам почали приходити позови за борги з комуналки
Да, профита от войны с Польшей могло быть больше.
Россия нас слила. Вернее половину Украины.
Поэтому и сейчас нужно надеятся прежде всего на свои силы.
А не "Россия нам поможет", "Запад нам поможет".
Не кормите троллей:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин
Додано: Чет 17 січ, 2019 12:06
Re: Киянам почали приходити позови за борги з комуналки
І я про те ж. Але дуже теперішня ситуація нагадує тодішню. Коли нас використовують, як розмінну монету. Навіть не рубль, а так, копійки на здачу.
І здається, що жодній світовій силі не вигідний наш розвиток. Оптимально для всих, аби ми знали трохи більше за мавп. Щоб використовувати нас як буфер. А тим паче - направляючи захід на схід і схід на захід - отримуємо самогенацид.
Я не буду сперечатися про наявність/відсутність россійських військ на ЛДНР, але їх чисельність не складає навіть 50% всих озброєних захисників цих ЛДНР. І в перших рядах ви їх не побачите. Скоріш за все - так, підтримка при геноциді.
А згадати - з чого почався конфлікт на Донбасі. Вимога децентралізації, яка була категорично відхилена нашою тимчасовою владою.
І що ми зараз бачимо - навіть ПП хвалиться, яка ж децентралізація гарна штука.
Додано: Чет 17 січ, 2019 12:07
Я, вообще-то, иронизировал, но ситуация, которую я описал, довольна вероятна. Я это вижу по ценам на частные дома (хочу из квартиры в дом перебраться, пользуясь случаем).
Додано: Чет 17 січ, 2019 12:17
0mage0
А Вам не приходило в голову, что цены на коммуналку не рыночные. Вот например, я посчитал себестоимость холодной воды у себя на даче с учётом амортизации за 20-ть лет (менял насос и бурили новую скважину) и себестоимость была в 100 раз ниже чем в квартире.
Додано: Чет 17 січ, 2019 12:40
Re: Киянам почали приходити позови за борги з комуналки
В розрахункову вартість холодної води в квартирі входить, окрім вартості насосу та способів його доставки - ще й цілодобова підтримка і, звісно ж, керувальники цього всього. А керувальників в таких структурах - 80%. І зарплата ж у них вища, ніж у робітника. Також в вартість входить певна сума на розвиток підприємства, % за кредити і певна вартість на відновлення запасів води. А ще - доставити воду на 20-й поверх на багато важче ніж на 1-й.
Ви ж, коли рахуєте собівартість - берете за основу, що вода в скважені ніколи не закінчиться (перебурювання - це профілактика). І у випадку якихось негараздів - вам необхідно буде ще доплачувати за ремонт та матеріали.
Я не виправдовую комунальників. Ці тварі вже давно зажралися, але, поки ми платимо - ціни будуть підвищувати, мотивуючи це тим, що зарплати треба підвищити... Але по факту - зарплати піднімають, в основному коровникам.
Додано: Чет 17 січ, 2019 12:56
В 100 разів? Тобто якщо зараз ми платимо за кубометр холодної води та водовідведення 19.596 грн, у вас вийшло 0.19596 грн, тобто 20 копійок? Дуже важко повірити, а у вас лічильник стояв і ви все рахували? Які були витрати та скільки кубів за 20 років? Електрику рахували? Облаштування та обслуговування септика чи ями чи куди ви зливали воду?
Додано: Чет 17 січ, 2019 16:03
Re: Киянам почали приходити позови за борги з комуналки
Додано: Чет 17 січ, 2019 17:05
На холодну воду все в одному тарифі, те що я вказав, 19.596 грн це за кубометр води плюс водовідведення. Можна, звісно, вирахувати водовідведення, бо є ще водовідведення гарячої води, рахується окремо.
Додано: П'ят 18 січ, 2019 11:02
Септик потрібен для утримання твердих речовин, а не води. Так, на його облаштування необхідно витратити близько 16 - 20 тис. грн, але обслуговувати його потрібно не частіше раз на 15 років. Облаштовування ями ще дешевше: вартість доби ескаватора - 6-8тис (хоча декілька годин вистачить) + вартість цегли та бетону (до 2 000грн) + для викладання - особливого розуму не треба, але врахуємо вартість затраченого часу - 800грн/доба. + перекриття обійдеться до 2 тис грн.
Яма обходиться в 11 - 13 тис. грн.
Вартість септикоочисного транспорту - 2 500 - 4 000грн. Цю профілактику необхідно проводити раз на 20-30 років, тоб-то 1 раз за життя.
В середньому люди живуть в одному домі по 40 років (від народження дитини до власної смерті).
Тепер рахуємо: 24 000 / 40 / 12 = 50грн/міс. В середньому сім*я в місяць використовує по 10-15 куб. води. Звідси - 5грн/куб.
Але хочу додати, що цей септик може простояти і пропрацювати і для нових власників ще 40 років. І тоді вартість утримання буде як 2-і профілактики = 8 000 / 40 / 12 = 1,7грн/куб.
Тапер, якщо співставити - виходить: 24 000 + 8 000 = 32 000грн / 80р / 12м / 10куб= 3,3грн/куб
|