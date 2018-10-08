За попередніми прогнозами Міністерства економічного розвитку і торгівлі, зростання економіки за 2018 рік склало більш ніж 3%.
Дивися повний текст Румунія намагається перешкодити будівництву газопроводу \"Північний потік-2\".
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 15 січ, 2019 16:54
Румунія намагається перешкодити будівництву газопроводу...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Румунія намагається перешкодити будівництву газопроводу \"Північний потік-2\".
Додано: Вів 15 січ, 2019 16:54
Румыны с немцами ничего не сделают. Только Штаты, если по настоящему захотят.
|