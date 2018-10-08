За попередніми прогнозами Міністерства економічного розвитку і торгівлі, зростання економіки за 2018 рік склало більш ніж 3%.
Дивися повний текст Румунія намагається перешкодити будівництву газопроводу \"Північний потік-2\".
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Додано: Вів 15 січ, 2019 16:54
Румунія намагається перешкодити будівництву газопроводу...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Румунія намагається перешкодити будівництву газопроводу \"Північний потік-2\".
Додано: Вів 15 січ, 2019 16:54
Румыны с немцами ничего не сделают. Только Штаты, если по настоящему захотят.
Додано: Вів 15 січ, 2019 18:39
Re: Румунія намагається перешкодити будівництву газопроводу.
Возможно немцы понимают, что цель американцев не сохранить транзит в Украине, а максимально отрезать европейцев от русского газа.
1)Сначала остановить "поток 2"
2)Достроить свои американские заводы СПГ.
3)Устроить бучу на украинско-российской границе, чтобы остановить транзит через Украину.
4)Продавать безальтернативный-американский СПГ в Европе по 2-3 цене от текущей.
При такой цене на газ европейской промышленности буде сложнее конкурировать с американской промышленностью по цене на товары. Вообще американцам тогда пруха пойдет во всем.
Додано: Вів 15 січ, 2019 18:48
Давно б вже одрізали, якби схотіли, як Ірану нафту. Поки тільки пальчиком погрожують.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Вів 15 січ, 2019 18:53
Германия станет единой крупнейшей точкой входа данного газа в С.Европу, тем более, что она при этом ничего не вкладывает в транспортную систему до своей границы.
Только строгий расчет, эмоции остаются остальным.
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Додано: Вів 15 січ, 2019 18:53
lapay
У американцев заводы СПГ еще только достраиваются, поэтому и не отрезали еще.
Как достроят заводы СПГ так отрежут россию от европы.
Украина зарабатывает на транзите 2 млрда.
А Американцы на двойной цене на газ ка монополисты, заработают 100 млрдов.
Возможно даже за потерю транзита заплатят Украине ее 2 млрда.
Но оплачивать этот праздник будут европейцы и немцы похоже догадываются об этом.
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