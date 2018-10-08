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Румунія намагається перешкодити
будівництву газопроводу...

Румунія намагається перешкодити будівництву газопроводу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 16:54

Румунія намагається перешкодити будівництву газопроводу...

Пропонуємо до обговорення:
За попередніми прогнозами Міністерства економічного розвитку і торгівлі, зростання економіки за 2018 рік склало більш ніж 3%.

Дивися повний текст Румунія намагається перешкодити будівництву газопроводу \"Північний потік-2\".
R2
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 16:54

Румыны с немцами ничего не сделают. Только Штаты, если по настоящему захотят.
nalim
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 17:07

Я не понимаю, почему Германия слишком толерантна?
link654
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 18:39

Re: Румунія намагається перешкодити будівництву газопроводу.

  link654 написав:Я не понимаю, почему Германия слишком толерантна?

Возможно немцы понимают, что цель американцев не сохранить транзит в Украине, а максимально отрезать европейцев от русского газа.
1)Сначала остановить "поток 2"
2)Достроить свои американские заводы СПГ.
3)Устроить бучу на украинско-российской границе, чтобы остановить транзит через Украину.
4)Продавать безальтернативный-американский СПГ в Европе по 2-3 цене от текущей.
При такой цене на газ европейской промышленности буде сложнее конкурировать с американской промышленностью по цене на товары. Вообще американцам тогда пруха пойдет во всем.
Yura_Gag
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 18:48

  Yura_Gag написав:
  link654 написав:Я не понимаю, почему Германия слишком толерантна?

Возможно немцы понимают, что цель американцев не сохранить транзит в Украине, а максимально отрезать европейцев от русского газа.

Давно б вже одрізали, якби схотіли, як Ірану нафту. Поки тільки пальчиком погрожують.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 18:53

  link654 написав:Я не понимаю, почему Германия слишком толерантна?

Германия станет единой крупнейшей точкой входа данного газа в С.Европу, тем более, что она при этом ничего не вкладывает в транспортную систему до своей границы.
Только строгий расчет, эмоции остаются остальным.
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 18:53

lapay
У американцев заводы СПГ еще только достраиваются, поэтому и не отрезали еще.
Как достроят заводы СПГ так отрежут россию от европы.
Украина зарабатывает на транзите 2 млрда.
А Американцы на двойной цене на газ как монополисты, заработают 100 млрдов.
Возможно даже за потерю транзита заплатят Украине ее 2 млрда.
Но оплачивать этот праздник будут европейцы и немцы похоже догадываются об этом.
Yura_Gag
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 19:25

Re: Румунія намагається перешкодити будівництву газопроводу.

  Yura_Gag написав:У американцев заводы СПГ еще только достраиваются, поэтому и не отрезали еще.
Как достроят заводы СПГ так отрежут россию от европы.

Так тоді вже добудують ПП2 - що тоді різати?
  Yura_Gag написав:А Американцы на двойной цене на газ как монополисты, заработают 100 млрдов.

Вони не монополісти і навіть не лідери, тим більше на європейському ринку ЗПГ.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 19:31

  lapay написав:
  Yura_Gag написав:
  link654 написав:Я не понимаю, почему Германия слишком толерантна?

Возможно немцы понимают, что цель американцев не сохранить транзит в Украине, а максимально отрезать европейцев от русского газа.

Давно б вже одрізали, якби схотіли, як Ірану нафту. Поки тільки пальчиком погрожують.


Технически - могут, но практически - нет. Понимают, что орда двинет войной на союзников в Европе, и США не смогут их защитить.

Поэтому экономические меры сдерживания РФ очень ограниченные, и не подразумевают передавливания горла, чтобы не провоцировать военную агрессию.

Не было бы военного арсенала, нефтедолларовую экономику РФ амеры разорили бы за полгода. Хотя... тогда этого и не нужно было бы делать, потому что русские не бросались бы на соседей - спокойно бы себе торговали углеводородами и обменивали бы валюту на западный импорт, как до 2008-го года
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 00:16

  Yura_Gag написав:
  link654 написав:Я не понимаю, почему Германия слишком толерантна?

Возможно немцы понимают, что цель американцев не сохранить транзит в Украине, а максимально отрезать европейцев от русского газа.
1)Сначала остановить "поток 2"
2)Достроить свои американские заводы СПГ.
3)Устроить бучу на украинско-российской границе, чтобы остановить транзит через Украину.
4)Продавать безальтернативный-американский СПГ в Европе по 2-3 цене от текущей.
При такой цене на газ европейской промышленности буде сложнее конкурировать с американской промышленностью по цене на товары. Вообще американцам тогда пруха пойдет во всем.


Возможно вы просто раша бот :mrgreen:
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