Румунія намагається перешкодити будівництву газопроводу...

Додано: Вів 15 січ, 2019 19:31

lapay написав: Yura_Gag написав: link654 написав: Я не понимаю, почему Германия слишком толерантна? Я не понимаю, почему Германия слишком толерантна?

Возможно немцы понимают, что цель американцев не сохранить транзит в Украине, а максимально отрезать европейцев от русского газа.

Возможно немцы понимают, что цель американцев не сохранить транзит в Украине, а максимально отрезать европейцев от русского газа.

Давно б вже одрізали, якби схотіли, як Ірану нафту. Поки тільки пальчиком погрожують. Давно б вже одрізали, якби схотіли, як Ірану нафту. Поки тільки пальчиком погрожують.

Технически - могут, но практически - нет. Понимают, что орда двинет войной на союзников в Европе, и США не смогут их защитить.Поэтому экономические меры сдерживания РФ очень ограниченные, и не подразумевают передавливания горла, чтобы не провоцировать военную агрессию.Не было бы военного арсенала, нефтедолларовую экономику РФ амеры разорили бы за полгода. Хотя... тогда этого и не нужно было бы делать, потому что русские не бросались бы на соседей - спокойно бы себе торговали углеводородами и обменивали бы валюту на западный импорт, как до 2008-го года