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Румунія намагається перешкодити
будівництву газопроводу...

Румунія намагається перешкодити будівництву газопроводу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 05:55

Re: Румунія намагається перешкодити будівництву газопроводу.

  Alex6 написав:Возможно вы просто раша бот

Возможно. :)
Я со всеми соглашаюсь.
У меня нет четкой позиции.
Просто фантазия богатая. :)
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