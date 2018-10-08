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Румунія намагається перешкодити будівництву газопроводу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 16 січ, 2019 05:55
Alex6 написав:
Возможно вы просто раша бот
Возможно.
Я со всеми соглашаюсь.
У меня нет четкой позиции.
Просто фантазия богатая.
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Yura_Gag
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