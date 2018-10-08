Возможно.
Я со всеми соглашаюсь.
У меня нет четкой позиции.
Просто фантазия богатая.
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Додано: Сер 16 січ, 2019 05:55
Re: Румунія намагається перешкодити будівництву газопроводу.
Додано: Сер 16 січ, 2019 08:33
Re: Румунія намагається перешкодити будівництву газопроводу.
Немцы защищают СП-2 лучше, чем армия Моделя позиции подо Ржевом...
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