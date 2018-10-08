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Румунія намагається перешкодити
будівництву газопроводу...

Румунія намагається перешкодити будівництву газопроводу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 05:55

Re: Румунія намагається перешкодити будівництву газопроводу.

  Alex6 написав:Возможно вы просто раша бот

Возможно. :)
Я со всеми соглашаюсь.
У меня нет четкой позиции.
Просто фантазия богатая. :)
Yura_Gag
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 08:33

Re: Румунія намагається перешкодити будівництву газопроводу.

Немцы защищают СП-2 лучше, чем армия Моделя позиции подо Ржевом...
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 09:28

Re: газовые санкции

штатам какое дело до СП2?..
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 09:30

  link654 написав:Я не понимаю, почему Германия слишком толерантна?

Бабки...с
nalim
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 09:32

Re: штаты из-за океана

немцы что-то знают.. кроме денег
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 09:50

  sal написав:немцы что-то знают.. кроме денег

Конечно, есть и другие факторы, частично они описаны в других постах темы, но в итоге все упирается в бабки.
nalim
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 10:26

Re: Румунія намагається перешкодити будівництву газопроводу.

Лозунги могут быть разные, а мотив всегда был и будет один это финансовая выгода, подобная возня была еще при строительстве первого газопровода из совка на запад, и при строительстве СП-1, а с расширением возможностей постапок СГ она только усилилась, но итог известен - бабло всегда побеждает.
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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