Возможно.
Я со всеми соглашаюсь.
У меня нет четкой позиции.
Просто фантазия богатая.
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Додано: Сер 16 січ, 2019 05:55
Re: Румунія намагається перешкодити будівництву газопроводу.
Додано: Сер 16 січ, 2019 08:33
Re: Румунія намагається перешкодити будівництву газопроводу.
Немцы защищают СП-2 лучше, чем армия Моделя позиции подо Ржевом...
Додано: Сер 16 січ, 2019 09:28
Re: газовые санкции
штатам какое дело до СП2?..
Додано: Сер 16 січ, 2019 09:30
Додано: Сер 16 січ, 2019 09:32
Re: штаты из-за океана
немцы что-то знают.. кроме денег
Додано: Сер 16 січ, 2019 09:50
Додано: Сер 16 січ, 2019 10:26
Re: Румунія намагається перешкодити будівництву газопроводу.
Лозунги могут быть разные, а мотив всегда был и будет один это финансовая выгода, подобная возня была еще при строительстве первого газопровода из совка на запад, и при строительстве СП-1, а с расширением возможностей постапок СГ она только усилилась, но итог известен - бабло всегда побеждает.
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