Україна почала 2019 рік зі стабільними показниками економіки.
Дивися повний текст У Кабміні заявили про стабільні показники в економіці на початку 2019.
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Додано: Вів 15 січ, 2019 16:55
У Кабміні заявили про стабільні показники в економіці на...
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Дивися повний текст У Кабміні заявили про стабільні показники в економіці на початку 2019.
Додано: Вів 15 січ, 2019 16:56
Ты посмотри, чем ближе выборы, тем стабильнее стабилизец. Причем по всем направлениям.
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