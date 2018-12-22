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У Кабміні заявили про стабільні
показники в економіці на...

У Кабміні заявили про стабільні показники в економіці на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 16:55

У Кабміні заявили про стабільні показники в економіці на...

Пропонуємо до обговорення:
Україна почала 2019 рік зі стабільними показниками економіки.

Дивися повний текст У Кабміні заявили про стабільні показники в економіці на початку 2019.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 16:56

Ты посмотри, чем ближе выборы, тем стабильнее стабилизец. Причем по всем направлениям.
nalim
 
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