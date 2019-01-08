Впродовж 2018 року інспекторами праці перевірено 12 тис. 641 роботодавця.
Дивися повний текст Штрафи за тіньову зайнятість у 2018 році отримали 1738 роботодавців.
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Додано: Вів 15 січ, 2019 16:58
Штрафи за тіньову зайнятість у 2018 році отримали 1738...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Штрафи за тіньову зайнятість у 2018 році отримали 1738 роботодавців.
Додано: Вів 15 січ, 2019 16:58
"Как уточнили в Гоструда, штрафы к работодателям зачастую применяют ... в случае подмены трудовых гражданско-правовыми отношениями."
Это как понимать? Теперь договора гражданско-правового характера незаконны?
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