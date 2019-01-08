RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Штрафи за тіньову зайнятість
у 2018 році отримали 1738...

Штрафи за тіньову зайнятість у 2018 році отримали 1738...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 16:58

Штрафи за тіньову зайнятість у 2018 році отримали 1738...

Пропонуємо до обговорення:
Впродовж 2018 року інспекторами праці перевірено 12 тис. 641 роботодавця.

Дивися повний текст Штрафи за тіньову зайнятість у 2018 році отримали 1738 роботодавців.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 86703
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 16:58

"Как уточнили в Гоструда, штрафы к работодателям зачастую применяют ... в случае подмены трудовых гражданско-правовыми отношениями."
Это как понимать? Теперь договора гражданско-правового характера незаконны?
ЯЧитатель
 
Повідомлень: 299
З нами з: 15.03.13
Подякував: 1105 раз.
Подякували: 99 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: avk, sal і 17 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Хто не отримає пенсію у 2019 році (інфографіка)
R2 » Вів 15 січ, 2019 13:25
5 184
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 січ, 2019 17:05
AlifeSoft
Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео) 1 ... 13, 14, 15
R2 » Вів 08 січ, 2019 15:13
143 5098
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 січ, 2019 16:55
Faceless
У ДФС нагадали про штрафи за порушення правил ввезення...
R2 » Вів 15 січ, 2019 15:43
1 35
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 січ, 2019 15:43
Rainbow

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.