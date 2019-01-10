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Зубко розповів про пріоритети сільської медицини
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 15 січ, 2019 17:17
Пропонуємо до обговорення:
14 млн українців, які проживають у селах, мають бути забезпечені доступною та якісною первинною медичною допомогою.
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