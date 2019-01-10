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Зубко розповів про
пріоритети сільської медицини

Зубко розповів про пріоритети сільської медицини
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 17:17

Зубко розповів про пріоритети сільської медицини

Пропонуємо до обговорення:
14 млн українців, які проживають у селах, мають бути забезпечені доступною та якісною первинною медичною допомогою.

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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 13:42

14 млн украинцев, проживающих в селах, должны быть обеспечены доступной и качественной первичной медицинской помощью. - Калинка малинка, зверобой, липовый чай, мед, подорожник. Да. Про лечебные пьявки забыл.
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