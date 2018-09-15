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Мешканка Києва заплатила рекордну суму податку на доходи...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 15 січ, 2019 18:55
Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні ДФС.
Дивися повний текст Мешканка Києва заплатила рекордну суму податку на доходи фізосіб
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Додано: Вів 15 січ, 2019 18:55
это была Жерминаль?
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