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Мешканка Києва заплатила рекордну
суму податку на доходи...

Мешканка Києва заплатила рекордну суму податку на доходи...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 18:55

Мешканка Києва заплатила рекордну суму податку на доходи...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні ДФС.

Дивися повний текст Мешканка Києва заплатила рекордну суму податку на доходи фізосіб.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 18:55

это была Жерминаль?
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 19:43

Гарний приклад вищому керівництву і усім іншим публічним особам!!!
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 20:18

  IMPRINTER написав:это была Жерминаль?

А может и Любопытная :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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