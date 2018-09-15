Про це йдеться в повідомленні ДФС.
Дивися повний текст Мешканка Києва заплатила рекордну суму податку на доходи фізосіб.
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Додано: Вів 15 січ, 2019 18:55
Мешканка Києва заплатила рекордну суму податку на доходи...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мешканка Києва заплатила рекордну суму податку на доходи фізосіб.
Додано: Вів 15 січ, 2019 19:43
Гарний приклад вищому керівництву і усім іншим публічним особам!!!
+50грн !
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Додано: Вів 15 січ, 2019 20:18
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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