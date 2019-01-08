Про це повідомляє прес-служба СБУ.
Дивися повний текст СБУ за 2018 рік зберегла понад 18 млрд грн державних коштів.
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Додано: Вів 15 січ, 2019 20:49
СБУ за 2018 рік зберегла понад 18 млрд грн державних коштів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст СБУ за 2018 рік зберегла понад 18 млрд грн державних коштів.
Додано: Вів 15 січ, 2019 20:49
При этом бюджет самого СБУ примерно половина этой суммы. А если к этому прибавить далеко не маленькие пенсии отставных сотрудников этого ведомства то вполне может статься, что СБУ совсем убыточна.
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