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СБУ за 2018 рік зберегла понад
18 млрд грн державних коштів

СБУ за 2018 рік зберегла понад 18 млрд грн державних коштів
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 20:49

СБУ за 2018 рік зберегла понад 18 млрд грн державних коштів

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Дивися повний текст СБУ за 2018 рік зберегла понад 18 млрд грн державних коштів.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 20:49

При этом бюджет самого СБУ примерно половина этой суммы. А если к этому прибавить далеко не маленькие пенсии отставных сотрудников этого ведомства то вполне может статься, что СБУ совсем убыточна.
yurii_kruhlov
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