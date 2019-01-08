RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Порошенко заявив про максимальне
зростання ВВП за 7 років

Порошенко заявив про максимальне зростання ВВП за 7 років
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 21:47

Порошенко заявив про максимальне зростання ВВП за 7 років

Пропонуємо до обговорення:
Президент Петро Порошенко заявив, що зростання ВВП України за підсумками 2018 року складе 3,4%.

Дивися повний текст Порошенко заявив про максимальне зростання ВВП за 7 років.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 86706
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 21:47

Оце пре.
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1552
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 352 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 21:50

Re: Порошенко заявив про максимальне зростання ВВП за 7 рокі

Зараз зрадофіли детально пояснять, що він це казав про 2019 рік. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 6522
З нами з: 01.08.15
Подякував: 819 раз.
Подякували: 973 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 21:56

Пазорище!
straponesa
Аватар користувача
 
Повідомлень: 56
З нами з: 12.03.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 19 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео) 1 ... 14, 15, 16
R2 » Вів 08 січ, 2019 15:13
155 5509
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 січ, 2019 20:55
shapo
Скільки років треба українцю, щоб назбирати на нову... 1, 2, 3
R2 » Пон 14 січ, 2019 12:42
28 1823
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 січ, 2019 19:08
Dear_Sir
День фінансів: скільки років треба збирати на квартиру,...
R2 » Пон 14 січ, 2019 17:54
2 128
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 січ, 2019 08:26
Aleksandr engineer

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Алименты (2)
15.01.2019 22:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.