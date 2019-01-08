Президент Петро Порошенко заявив, що зростання ВВП України за підсумками 2018 року складе 3,4%.
Дивися повний текст Порошенко заявив про максимальне зростання ВВП за 7 років.
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Додано: Вів 15 січ, 2019 21:47
Порошенко заявив про максимальне зростання ВВП за 7 років
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Порошенко заявив про максимальне зростання ВВП за 7 років.
Додано: Вів 15 січ, 2019 21:50
Re: Порошенко заявив про максимальне зростання ВВП за 7 рокі
Зараз зрадофіли детально пояснять, що він це казав про 2019 рік.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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