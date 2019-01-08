Президент Петро Порошенко заявив, що зростання ВВП України за підсумками 2018 року складе 3,4%.
Дивися повний текст Порошенко заявив про максимальне зростання ВВП за 7 років.
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Додано: Вів 15 січ, 2019 21:47
Порошенко заявив про максимальне зростання ВВП за 7 років
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Порошенко заявив про максимальне зростання ВВП за 7 років.
Додано: Вів 15 січ, 2019 21:50
Re: Порошенко заявив про максимальне зростання ВВП за 7 рокі
Зараз зрадофіли детально пояснять, що він це казав про 2019 рік.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Вів 15 січ, 2019 22:26
Re: Порошенко заявив про максимальне зростання ВВП за 7 рокі
Если бы Украина по экономическому развитию была на уровне Германии или Австрии, то рост ВВП в 3,4% это было бы действительно круто.
В соседней Польше за 2018 г. ожидается рост ВВП 4,3%. Так они тревогу бьют, что рост замедляется.
Додано: Вів 15 січ, 2019 22:45
Чого не набрешеш по п'янцi.
Ви мене ще 5 разiв виберiть президентом - i ми досягнемо рiвня ввп 2013 року
Додано: Вів 15 січ, 2019 23:30
Максимальный темп роста ВВП наблюдается 1-й раз за 7 лет, а максимальный самопиар Президента по данному поводу - уже 3-й раз за 1 неделю
По теме уже не высказался только ленивый, а короткий итог следующий:
1) после падения реального ВВП на 17% в 2014-2015 гг (которое нельзя объяснить одной потерей территорий и военными действиями), экономика была просто обречена на рост, независимо от качества государственного управления. Это происходит на инерции и адаптации субъектов хозяйственной деятельности и населения к новым реалиям.
2) темп роста 2018/2017 то максимальный в годовом исчислении, но в квартальном - начал снижаться еще с 3-го квартала вследствие падения мировых рынков коммодов, продолжающегося и по сей день!
При этом кумулятивно за 5 лет 2014-2018 реальный ВВП снизился на 10,3%.
Детальней по ссылке:
Зростання української економіки може сповільнитися - Мінфін
Додано: Сер 16 січ, 2019 02:31
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