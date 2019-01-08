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Порошенко заявив про максимальне
зростання ВВП за 7 років

Порошенко заявив про максимальне зростання ВВП за 7 років
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<12
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 08:08

3,4% рост ВВП обеспечели магазины РОШЕН, вот почему слепотрастовец так радуется!
shkarapet
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 08:12

  valme написав:Если бы Украина по экономическому развитию была на уровне Германии или Австрии, то рост ВВП в 3,4% это было бы действительно круто.
В соседней Польше за 2018 г. ожидается рост ВВП 4,3%. Так они тревогу бьют, что рост замедляется.

А якби Польщі об'явила гібридну войну Росія, окупувала частину територій, попередній президент втік, залишивши всього 100 тис грн на казначейському рахунку і попереду були великі виплати за боргами минулих урядів Тимошенковського та Азаровського, які рекордно збільшили державний борг в 3 рази, і на горізонті маячив дефолт?
Sergius
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 08:14

  shkarapet написав:3,4% рост ВВП обеспечели магазины РОШЕН, вот почему слепотрастовец так радуется!

Треба дякувати, що в нас хоч якийсь рост є. Ви ж навіть не розумієте з якого складного становища ми вирулили!
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 08:24

  zРадио написав:после падения реального ВВП на 17% в 2014-2015 гг (которое нельзя объяснить одной потерей территорий и военными действиями)

Окуповані території + розрив економічних зв'язків з Росією. Це ще дуже добре, що всього 17%.
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 08:28

  moniks написав:Как сказал его соплеменник - Это какой то позор!

Мабуть у вас є рецепт, як зробити краще? Може ще й команда однодумців є, які не будуть саботувати ваші рішення. То може підете міністром економіки?
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 08:30

Re: Порошенко заявив про максимальне зростання ВВП за 7 рокі

Я вибачаюсь, просто бомбануло:
  • Економіка росте - а, мало росте!
  • Дороги будують - а, скільки вкрали на тих дорогах!
  • Більше людей стало літати літаками - а, це вони на заробітки літають від зубожіння!
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 08:38

Re: Порошенко заявив про максимальне зростання ВВП за 7 рокі

  shkarapet написав:3,4% рост ВВП обеспечели магазины РОШЕН


Вы оптимист. Боюсь, что этот рост обеспечили новые тарифы на газ и ЖКХ.
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