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Порошенко заявив про максимальне
зростання ВВП за 7 років

Порошенко заявив про максимальне зростання ВВП за 7 років
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 11:30

3,4% это для развивающейся страны ничего.
nalim
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 11:33

  volodya0006 написав:Петру Алексеевичу нужно побыстрее собирать свои чемоданы...

С Федоровичем проконсультируется, как грамотно смотаться. Тот поделится опытом... за бабки, понятно.
nalim
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 11:34

Re: Порошенко заявив про максимальне зростання ВВП за 7 рокі

  valme написав:1. После падения итак низкого ВВП на 17% рост в 3.4% это ни о чем. Еще даже не вышли на уровень, который был при «кровавом диктаторе».

10% втратили через окупацію, для залишку в 7% зростання в 3,4% значний показник.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Стесняюсь спросить об уровне инфляции .....
сова
 
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