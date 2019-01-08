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Порошенко заявив про максимальне зростання ВВП за 7 років
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 16 січ, 2019 11:30
3,4% это для развивающейся страны ничего.
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nalim
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Додано: Сер 16 січ, 2019 11:33
volodya0006 написав:
Петру Алексеевичу нужно побыстрее собирать свои чемоданы...
С Федоровичем проконсультируется, как грамотно смотаться. Тот поделится опытом... за бабки, понятно.
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nalim
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Додано: Сер 16 січ, 2019 11:34
valme написав:
1. После падения итак низкого ВВП на 17% рост в 3.4% это ни о чем. Еще даже не вышли на уровень, который был при «кровавом диктаторе».
10% втратили через окупацію, для залишку в 7% зростання в 3,4% значний показник.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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lapay
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Додано: Сер 16 січ, 2019 12:09
Стесняюсь спросить об уровне инфляции .....
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сова
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