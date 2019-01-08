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Порошенко заявив про максимальне
зростання ВВП за 7 років

Порошенко заявив про максимальне зростання ВВП за 7 років
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234>
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 12:18

  Sergius написав:А якби Польщі об'явила гібридну войну Росія, окупувала частину територій, попередній президент втік, залишивши всього 100 тис грн на казначейському рахунку і попереду були великі виплати за боргами минулих урядів Тимошенковського та Азаровського, які рекордно збільшили державний борг в 3 рази, і на горізонті маячив дефолт?


Не стоит рассказывать затертую историю про остатки на казначейском счете. Остатки на казначейском счете - это величина, которая постоянно меняется и связана с выплатами из бюджета/поступлениями в бюджет. Платежи прошли - остатки снизились, но на следующий день уже может быть несколько миллиардов.

На 1 марта 2014 - остатки 3,5 млрд. грн.
lenta19
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 12:29

  Дваждыдвашник написав:Да-да, Петрушка, мы даже спорить не будем.
Восьмипроцентный ты наш, выбрал уже куда валить будешь?


вата, готовься еще к пяти годам страданий, он пройдет на второй срок :D
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 12:31

  lenta19 написав:
  Sergius написав:А якби Польщі об'явила гібридну войну Росія, окупувала частину територій, попередній президент втік, залишивши всього 100 тис грн на казначейському рахунку і попереду були великі виплати за боргами минулих урядів Тимошенковського та Азаровського, які рекордно збільшили державний борг в 3 рази, і на горізонті маячив дефолт?


Не стоит рассказывать затертую историю про остатки на казначейском счете. Остатки на казначейском счете - это величина, которая постоянно меняется и связана с выплатами из бюджета/поступлениями в бюджет. Платежи прошли - остатки снизились, но на следующий день уже может быть несколько миллиардов.

На 1 марта 2014 - остатки 3,5 млрд. грн.


а про -20 млрд баксов резервов и +35 млрд баксов долгов за четыре года правления овоща тоже не стоит рассказывать? мелочи?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 12:34

Re: Порошенко заявив про максимальне зростання ВВП за 7 рокі

  trololo написав:а про -20 млрд баксов резервов и +35 млрд баксов долгов за четыре года правления овоща тоже не стоит рассказывать? мелочи?

Забыли еще про камазы и вертолеты с миллиардами долларов наличными. И про золотой унитаз.
valme
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 12:43

Re: Порошенко заявив про максимальне зростання ВВП за 7 рокі

valme написав:
  trololo написав:а про -20 млрд баксов резервов и +35 млрд баксов долгов за четыре года правления овоща тоже не стоит рассказывать? мелочи?

Забыли еще про камазы и вертолеты с миллиардами долларов наличными. И про золотой унитаз.
Так резервы не исчезли, с исторического максимума до минимума при параллельном наращивание долга?
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 12:53

  trololo написав:
  Дваждыдвашник написав:Да-да, Петрушка, мы даже спорить не будем.
Восьмипроцентный ты наш, выбрал уже куда валить будешь?


вата, готовься еще к пяти годам страданий, он пройдет на второй срок :D

Не пройдет, слишком откровенно работал на себя, а не на страну.
nalim
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 12:56

Президент Петро Порошенко заявив, що зростання ВВП України за підсумками 2018 року складе 3,4%.

Зміна дефлятора валового внутрішнього продукту за 2018 рік
(відсотків до відповідного кварталу попереднього року)
І квартал 14.9
ІІ квартал 17.0
ІІІ квартал 16.1
http://www.ukrstat.gov.ua/
При росте цен производителей в среднем на 1/6 за год реальный рост экономики на 3,4% вызывает некоторые сомнения - при таком соотношении (5 к 1) немудрено и ошибиться на пару-тройку процентов.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 13:27

  lapay написав:Зараз зрадофіли детально пояснять, що він це казав про 2019 рік. :)

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p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 13:30

  Sergius написав:
  shkarapet написав:3,4% рост ВВП обеспечели магазины РОШЕН, вот почему слепотрастовец так радуется!

Треба дякувати, що в нас хоч якийсь рост є. Ви ж навіть не розумієте з якого складного становища ми вирулили!

Нет, это вы не понимаете на сколько нас обокрали в таком положении. За такое в военное положение раньше писюны отрезали и в рот вставляли вместо смоктулек.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 13:36

  Faceless написав:
valme написав:
  trololo написав:а про -20 млрд баксов резервов и +35 млрд баксов долгов за четыре года правления овоща тоже не стоит рассказывать? мелочи?

Забыли еще про камазы и вертолеты с миллиардами долларов наличными. И про золотой унитаз.
Так резервы не исчезли, с исторического максимума до минимума при параллельном наращивание долга?


Янукович стал президентом 25 февраля 2010. На конец января 2010 международные резервы составляли 25285,87 млрд.долл.
На конец января 2014 было 17805,59.
https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=45272

А исторический максимум как раз был достигнут при Януковиче, но Вы очевидно это "забыли".
MaximS
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