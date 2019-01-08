Порошенко заявив про максимальне зростання ВВП за 7 років
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Sergius написав:А якби Польщі об'явила гібридну войну Росія, окупувала частину територій, попередній президент втік, залишивши всього 100 тис грн на казначейському рахунку і попереду були великі виплати за боргами минулих урядів Тимошенковського та Азаровського, які рекордно збільшили державний борг в 3 рази, і на горізонті маячив дефолт?
Не стоит рассказывать затертую историю про остатки на казначейском счете. Остатки на казначейском счете - это величина, которая постоянно меняется и связана с выплатами из бюджета/поступлениями в бюджет. Платежи прошли - остатки снизились, но на следующий день уже может быть несколько миллиардов.
Sergius написав:А якби Польщі об'явила гібридну войну Росія, окупувала частину територій, попередній президент втік, залишивши всього 100 тис грн на казначейському рахунку і попереду були великі виплати за боргами минулих урядів Тимошенковського та Азаровського, які рекордно збільшили державний борг в 3 рази, і на горізонті маячив дефолт?
Не стоит рассказывать затертую историю про остатки на казначейском счете. Остатки на казначейском счете - это величина, которая постоянно меняется и связана с выплатами из бюджета/поступлениями в бюджет. Платежи прошли - остатки снизились, но на следующий день уже может быть несколько миллиардов.
На 1 марта 2014 - остатки 3,5 млрд. грн.
а про -20 млрд баксов резервов и +35 млрд баксов долгов за четыре года правления овоща тоже не стоит рассказывать? мелочи?
Президент Петро Порошенко заявив, що зростання ВВП України за підсумками 2018 року складе 3,4%.
Зміна дефлятора валового внутрішнього продукту за 2018 рік (відсотків до відповідного кварталу попереднього року) І квартал 14.9 ІІ квартал 17.0 ІІІ квартал 16.1 http://www.ukrstat.gov.ua/ При росте цен производителей в среднем на 1/6 за год реальный рост экономики на 3,4% вызывает некоторые сомнения - при таком соотношении (5 к 1) немудрено и ошибиться на пару-тройку процентов.