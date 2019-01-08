Порошенко заявив про максимальне зростання ВВП за 7 років
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Додано: Сер 16 січ, 2019 13:39
MaximS написав:
Янукович стал президентом 25 февраля 2010. На конец января 2010 международные резервы составляли 25285,87 млрд.долл.
На конец января 2014 было 17805,59.
https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=45272
А исторический максимум как раз был достигнут при Януковиче, но Вы очевидно это "забыли".
"Забыли" еще, что исторический минимум был достигнут уже при Пете в феврале 2015г – $5,6 млрд.
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Додано: Сер 16 січ, 2019 13:44
MaximS написав:
А исторический максимум как раз был достигнут при Януковиче, но Вы очевидно это "забыли".
Ще 40 мільярдів зростання валового боргу, це щоб не забували, за рахунок чого було "покращання вже сьогодні", а борги нехай наступні (ми зараз) вертать будуть.
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