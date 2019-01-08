Порошенко заявив про максимальне зростання ВВП за 7 років

Додано: Сер 16 січ, 2019 13:55

valme написав: MaximS написав: Янукович стал президентом 25 февраля 2010. На конец января 2010 международные резервы составляли 25285,87 млрд.долл.

На конец января 2014 было 17805,59.

https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=45272



А исторический максимум как раз был достигнут при Януковиче, но Вы очевидно это "забыли". Янукович стал президентом 25 февраля 2010. На конец января 2010 международные резервы составляли 25285,87 млрд.долл.На конец января 2014 было 17805,59.А исторический максимум как раз был достигнут при Януковиче, но Вы очевидно это "забыли".

"Забыли" еще, что исторический минимум был достигнут уже при Пете в феврале 2015г – $5,6 млрд. "Забыли" еще, что исторический минимум был достигнут уже при Пете в феврале 2015г – $5,6 млрд.

Государственный и гарантированный государством долг Украины с 2009 по 2018 гг. (млн. долл. США)

внешний долг

на 31.12.2009 26 518,7

на 31.12.2013 37 536,0

на 30.11.2018 48 255,2

Несколько односторонний взгляд на ЗВР. Это актив (левая часть баланса), а ведь есть еще и пассив - долги (правая часть баланса).Если в начале 10-х ЗВР страны были чуть больше внешнего госдолга, то сейчас - почти на 30 млрд. долларов меньше (в 2,5 раза), т.е. фактически полностью сформированы из заемных средств