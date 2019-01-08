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Порошенко заявив про максимальне
зростання ВВП за 7 років

Порошенко заявив про максимальне зростання ВВП за 7 років
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  #<12345>
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 13:39

Re: Порошенко заявив про максимальне зростання ВВП за 7 рокі

  MaximS написав:Янукович стал президентом 25 февраля 2010. На конец января 2010 международные резервы составляли 25285,87 млрд.долл.
На конец января 2014 было 17805,59.
https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=45272

А исторический максимум как раз был достигнут при Януковиче, но Вы очевидно это "забыли".

"Забыли" еще, что исторический минимум был достигнут уже при Пете в феврале 2015г – $5,6 млрд.
valme
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 13:44

Re: Порошенко заявив про максимальне зростання ВВП за 7 рокі

  MaximS написав:А исторический максимум как раз был достигнут при Януковиче, но Вы очевидно это "забыли".

Ще 40 мільярдів зростання валового боргу, це щоб не забували, за рахунок чого було "покращання вже сьогодні", а борги нехай наступні (ми зараз) вертать будуть.
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lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 13:55

Re: Порошенко заявив про максимальне зростання ВВП за 7 рокі

  lapay написав:Ще 40 мільярдів зростання валового боргу, це щоб не забували, за рахунок чого було "покращання вже сьогодні", а борги нехай наступні (ми зараз) вертать будуть.

При Ющенко валовый долг прирос на +$70 млрд. Тогда небось не жаловались?
valme
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 13:55

  valme написав:
  MaximS написав:Янукович стал президентом 25 февраля 2010. На конец января 2010 международные резервы составляли 25285,87 млрд.долл.
На конец января 2014 было 17805,59.
https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=45272

А исторический максимум как раз был достигнут при Януковиче, но Вы очевидно это "забыли".

"Забыли" еще, что исторический минимум был достигнут уже при Пете в феврале 2015г – $5,6 млрд.

Несколько односторонний взгляд на ЗВР. Это актив (левая часть баланса), а ведь есть еще и пассив - долги (правая часть баланса).
Государственный и гарантированный государством долг Украины с 2009 по 2018 гг. (млн. долл. США)
внешний долг
на 31.12.2009 26 518,7
на 31.12.2013 37 536,0
на 30.11.2018 48 255,2
https://index.minfin.com.ua/finance/debtgov/2018
Если в начале 10-х ЗВР страны были чуть больше внешнего госдолга, то сейчас - почти на 30 млрд. долларов меньше (в 2,5 раза), т.е. фактически полностью сформированы из заемных средств
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 13:57

  Sergius написав:
  zРадио написав:после падения реального ВВП на 17% в 2014-2015 гг (которое нельзя объяснить одной потерей территорий и военными действиями)

Окуповані території + розрив економічних зв'язків з Росією. Це ще дуже добре, що всього 17%.


Разрыв экономических связей происходил не с 2014-го, а со второй половины 2012-го - смотрите динамику товарооборота. Именно это стало причиной снижения темпов прироста ВВП в 2013-м, за который на российском направлении мы потеряли более 3 млрд долларов экспорта.

https://zn.ua/ECONOMICS/eksport-iz-ukra ... 3631_.html

Что касается временной потери территорий - перейдите по приведенной выше ссылке. Я все там разложил по полочкам.
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 13:59

Re: Порошенко заявив про максимальне зростання ВВП за 7 рокі

  valme написав:При Ющенко валовый долг прирос на +$70 млрд. Тогда небось не жаловались?

Не жалувався, але, в 2008 дивувався - за що нам платять таку зарплату? В 2009 році отримав відповідь. :)
Мене навчило, а інших - ні. Тільки в третій раз такий фокус вже не вийде, щоб там не співала Юля.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 14:06

  lapay написав:
  MaximS написав:А исторический максимум как раз был достигнут при Януковиче, но Вы очевидно это "забыли".

Ще 40 мільярдів зростання валового боргу, це щоб не забували, за рахунок чого було "покращання вже сьогодні", а борги нехай наступні (ми зараз) вертать будуть.


Соотношение "госдолг/ВВП" в 2013-м было 77.50%, что на уровне многих европейских стран. Например:
Италия 2013 - 129%:
https://tradingeconomics.com/italy/gove ... ebt-to-gdp
Франция 2013 - 92.30%:
https://tradingeconomics.com/france/gov ... ebt-to-gdp
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 14:29

Re: Порошенко заявив про максимальне зростання ВВП за 7 рокі

  MaximS написав:А исторический максимум как раз был достигнут при Януковиче, но Вы очевидно это "забыли".

При нем достигнут - в начале каденции, и при нем же спущен почти до нуля. При параллельно наращивании долгов
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 15:01

Re: Порошенко заявив про максимальне зростання ВВП за 7 рокі

Зараз, з відміною зональних тарифів на ел.енргію ВВП як рвоне,як рвоне..., що пролетить Петя на виборах, "як фанера..."(((
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 15:07

  Faceless написав:
  MaximS написав:А исторический максимум как раз был достигнут при Януковиче, но Вы очевидно это "забыли".

При нем достигнут - в начале каденции, и при нем же спущен почти до нуля. При параллельно наращивании долгов

На момент ухода Яныка (февраль 2014) резервы были $15,5 млрд. Ну как бы не совсем ноль. При Пете они падали гораздо ниже.
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