Порошенко заявив про максимальне зростання ВВП за 7 років
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А исторический максимум как раз был достигнут при Януковиче, но Вы очевидно это "забыли".
"Забыли" еще, что исторический минимум был достигнут уже при Пете в феврале 2015г – $5,6 млрд.
Несколько односторонний взгляд на ЗВР. Это актив (левая часть баланса), а ведь есть еще и пассив - долги (правая часть баланса). Государственный и гарантированный государством долг Украины с 2009 по 2018 гг. (млн. долл. США) внешний долг на 31.12.2009 26 518,7 на 31.12.2013 37 536,0 на 30.11.2018 48 255,2 https://index.minfin.com.ua/finance/debtgov/2018 Если в начале 10-х ЗВР страны были чуть больше внешнего госдолга, то сейчас - почти на 30 млрд. долларов меньше (в 2,5 раза), т.е. фактически полностью сформированы из заемных средств
zРадио написав:после падения реального ВВП на 17% в 2014-2015 гг (которое нельзя объяснить одной потерей территорий и военными действиями)
Окуповані території + розрив економічних зв'язків з Росією. Це ще дуже добре, що всього 17%.
Разрыв экономических связей происходил не с 2014-го, а со второй половины 2012-го - смотрите динамику товарооборота. Именно это стало причиной снижения темпов прироста ВВП в 2013-м, за который на российском направлении мы потеряли более 3 млрд долларов экспорта.