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Порошенко заявив про максимальне зростання ВВП за 7 років
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 16 січ, 2019 15:16
valme написав:
На момент ухода Яныка (февраль 2014) резервы были $15,5 млрд. Ну как бы не совсем ноль. При Пете они падали гораздо ниже.
Бо треба було віддавати борги. Зараз резерв 20$ млдр при тому, що зовнішний борг виріс всього на 2$ млдр. Для порівняння Тимошенко +26$ млдр боргу, Азаров +20$ млрд боргу.
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Sergius
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