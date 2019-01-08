Порошенко заявив про максимальне зростання ВВП за 7 років

Бо треба було віддавати борги. Зараз резерв 20$ млдр при тому, що зовнішний борг виріс всього на 2$ млдр. Для порівняння Тимошенко +26$ млдр боргу, Азаров +20$ млрд боргу.
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Додано: Сер 16 січ, 2019 15:16
Re: Порошенко заявив про максимальне зростання ВВП за 7 рокі
Бо треба було віддавати борги. Зараз резерв 20$ млдр при тому, що зовнішний борг виріс всього на 2$ млдр. Для порівняння Тимошенко +26$ млдр боргу, Азаров +20$ млрд боргу.
Додано: Сер 16 січ, 2019 15:24
По данным Казначейства в день, когда Янукович сбежал (21-е февраля) на счетах казначейства было 13 млн гривен, на следующий рабочий день (24-го февраля) было 4 млн гривен, на следующий день было 1 млрд 43 млн гривен. Но Яценюк везде кричал о цифре в 100 тысяч гривен, которые были 27-го февраля, то есть спустя 6 дней после побега старой власти, при том что в этот промежуток цифра на счетах переваливала за 1 млрд.
Яценюк отлично умел манипулировать цифрами в угоду себе, а такие как Вы верили ему и распространяли тогда эту чушь, и продолжаете ее распространять уже спустя 5 лет.
Да и вообще, почему все так зацепились за эту фигню с казначейским счетом, как будто этот счет - это все деньги государства? Цитирую с другого сайта: "остатки на едином казначейском счету — это то финансирование, которое (теоретически) может получить вся бюджетная (т.е., финансируемая из госбюджета) сфера Украины на начало отчетного месяца." Т.е. это такая себе небольшая кубышечка для затыкания текущих дырок. Вспоминая каждый раз ее Вы как будто кричите "Этот вор вытащил из моего кармана мои карманные деньги, теперь вся семья банкрот". Абсурд же. Особенно если учесть, что слова о том, что счет был пустой - это манипуляция данными, целью которой стоит введение в заблуждение 40 с лишним миллионов людей, что лично я считаю преступлением против этих людей, за которое надо судить.
Додано: Сер 16 січ, 2019 15:30
Re: Порошенко заявив про максимальне зростання ВВП за 7 рокі
Зараз таких манипуляцій від опозиції вагон і возик. Брешуть і не червоніють, що білі, що червоні, що зелені. За політичні заяви не судять, це демократія, дєтка.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Сер 16 січ, 2019 15:46
По Украине вы ошиблись - госдолг/ВВП в 2013-м был 40%. А 72% - это в 2017.
Додано: Сер 16 січ, 2019 15:51
Такой себе показатель - сыграл фактор безвиза и народ начал активней ездить отдыхать за рубеж вместо того чтоб оставлять теже самые деньги на к примеру курорстах Одессы и Бердянска.
Об увеличении или уменьшении денег на руках у населения этот фактор не говорит никак
Додано: Сер 16 січ, 2019 16:10
Справедливо будет отметить, что именно при нем ЗВР и стали рекордно высокими, за первый год поднялись с 26,5 до 35,5 млрд.
Второе: после его ухода ЗВР состовляли 15,5 млрд.
Рекордно низкийпоказатель ЗВР равен 5,6 млрд, который был в конце февраля 2015-го года, спустя год правления текущей власти. Из пике вышли только благодаря очередному траншу МВФ в 5 млрд, только 4.3 из которых дошли до ЗВР, то есть баланс без транша был еще минус 700 млн.
Что еще занимательно: ЗВР в 2014-м году при новой власти имел максимальный показатель в 17,9 млрд. А начал падать сразу после выборов, на которых победил Порошенко и усадил свою подругу по ICU - Гонтареву рулить банковской системой страны. Кстати совершенно случайно на долговых обязательствах Украины, на перепродаже ценных бумаг закрывающихся банков и на других операциях именно эта компания зарабатывала больше остальных. Совпадение, не более, да?
А что же с долгом в этот период?
Рекордные показатели ЗВР при Януковиче объясняются тем, что и долг вырос на ту же сумму, т.е. взяли деньги в долг и положили в ЗВР. В дальнейшем долг плавно рос, но под конец правления Януковича он снизился на 1 млрд долларов, что частично объясняет и снижение ЗВР. Но только частично.
Текущее же правительство уже получило 13 млрд долларов траншей от МВФ. А ЗВР с момента бегства Януковича вырос с 15,5 млрд до 17,7 млрд, т.е. аж на 2,2 млр долларов.
Эффективненько, если брать сухие цифры.
Я не оправдываю Януковича, он работал не эффективно, при этом топорно и не красиво.
Но сегодня у власти сидят те, кто умеют в красоту и скрытность (хотя второе сомнительно уже), но при этом в эффективность умеют не лучше Януковича.
Янукович:
- ЗВР в момент прихода: ~26,5 млрд, после ухода 15,5 млрд; итого минус 11 млрд.
- Долг в момент прихода: ~26,5 млрд (= ЗВР прям тютелька в тютельку), после ухода 37 млрд; итого + 10,5 млрд.
Суммарный "баланс" минус 21,5 млрд долларов.
Новая власть:
- ЗВР на старте 15,5 млрд, сегодня 17,7 млрд; итого + 2 млрд.
- Долг на старте 37 млрд, сегодня 48 млрд; итого + 11 млрд.
Суммарный "баланс" минус 9 млрд.
Вроде как в 2 с хвостиком раза эффективнее, но эта эффективность проявлена при полной поддержке и (к сожалению лишь частичном) контроле всего цивилизованного мира.
Вывод: нечего пинять на зеркало, коли морда кривая, т.е. повсюду вспоминать Януковича, оправдывая сегодняшних "эффективных менеджеров". Ну и распространять вранье про рекордно высокие и низкие показатели. Они не соответветстуют реальности. Вам, как модератору, вообще стыдно должно быть за такое. Ладно еще lapay, у него работа такая.
Востаннє редагувалось Imp в Сер 16 січ, 2019 16:16, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 16 січ, 2019 16:14
То что Вы озвучили - это охлократия, дєтка (с).
А Ваш аргумент, что сегодня этим же страдает оппозиция тому подтверждение, так как является демагогией чистой воды. Потому что нарушение законов одними не оправдывает нарушение тех же законов другими.
Додано: Сер 16 січ, 2019 16:18
Re: Порошенко заявив про максимальне зростання ВВП за 7 рокі
При порушенні закону одна зі сторін конфлікту подає на іншу, в нашому випадку, за брехню. Хто подавав в суд на Яценюка за брехню?
Політика взагалі брехлива штука, бо люди люблять солодку брехню.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Сер 16 січ, 2019 16:27
Re: Порошенко заявив про максимальне зростання ВВП за 7 рокі
Крім державних боргів, є ще недержавні зовнішні борги, які зросли, за Януковича, на
33 млрд доларів, за часів Порошенко скоротились на 40 млрд доларів.
Ці долари треба було десь брати, при падінні експорту. Не поясните, звідки саме?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Сер 16 січ, 2019 16:36
А с какого перепуга негосударственные долги Вы приписываете в заслуги президентам?
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