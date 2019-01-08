Порошенко заявив про максимальне зростання ВВП за 7 років

Додано: Сер 16 січ, 2019 16:10

Faceless написав: valme написав: trololo написав: а про -20 млрд баксов резервов и +35 млрд баксов долгов за четыре года правления овоща тоже не стоит рассказывать? мелочи? а про -20 млрд баксов резервов и +35 млрд баксов долгов за четыре года правления овоща тоже не стоит рассказывать? мелочи?

Забыли еще про камазы и вертолеты с миллиардами долларов наличными. И про золотой унитаз. Забыли еще про камазы и вертолеты с миллиардами долларов наличными. И про золотой унитаз. Так резервы не исчезли, с исторического максимума до минимума при параллельном наращивание долга? Так резервы не исчезли, с исторического максимума до минимума при параллельном наращивание долга?

Справедливо будет отметить, что именно при нем ЗВР и стали рекордно высокими, за первый год поднялись с 26,5 до 35,5 млрд.Второе: после его ухода ЗВР состовляли 15,5 млрд.Рекордно низкийпоказатель ЗВР равен 5,6 млрд, который был в конце февраля 2015-го года, спустя год правления текущей власти. Из пике вышли только благодаря очередному траншу МВФ в 5 млрд, только 4.3 из которых дошли до ЗВР, то есть баланс без транша был еще минус 700 млн.Что еще занимательно: ЗВР в 2014-м году при новой власти имел максимальный показатель в 17,9 млрд. А начал падать сразу после выборов, на которых победил Порошенко и усадил свою подругу по ICU - Гонтареву рулить банковской системой страны. Кстати совершенно случайно на долговых обязательствах Украины, на перепродаже ценных бумаг закрывающихся банков и на других операциях именно эта компания зарабатывала больше остальных. Совпадение, не более, да?А что же с долгом в этот период?Рекордные показатели ЗВР при Януковиче объясняются тем, что и долг вырос на ту же сумму, т.е. взяли деньги в долг и положили в ЗВР. В дальнейшем долг плавно рос, но под конец правления Януковича он снизился на 1 млрд долларов, что частично объясняет и снижение ЗВР. Но только частично.Текущее же правительство уже получило 13 млрд долларов траншей от МВФ. А ЗВР с момента бегства Януковича вырос с 15,5 млрд до 17,7 млрд, т.е. аж на 2,2 млр долларов.Эффективненько, если брать сухие цифры.Я не оправдываю Януковича, он работал не эффективно, при этом топорно и не красиво.Но сегодня у власти сидят те, кто умеют в красоту и скрытность (хотя второе сомнительно уже), но при этом в эффективность умеют не лучше Януковича.Янукович:- ЗВР в момент прихода: ~26,5 млрд, после ухода 15,5 млрд; итого минус 11 млрд.- Долг в момент прихода: ~26,5 млрд (= ЗВР прям тютелька в тютельку), после ухода 37 млрд; итого + 10,5 млрд.Суммарный "баланс" минус 21,5 млрд долларов.Новая власть:- ЗВР на старте 15,5 млрд, сегодня 17,7 млрд; итого + 2 млрд.- Долг на старте 37 млрд, сегодня 48 млрд; итого + 11 млрд.Суммарный "баланс" минус 9 млрд.Вроде как в 2 с хвостиком раза эффективнее, но эта эффективность проявлена при полной поддержке и (к сожалению лишь частичном) контроле всего цивилизованного мира.Вывод: нечего пинять на зеркало, коли морда кривая, т.е. повсюду вспоминать Януковича, оправдывая сегодняшних "эффективных менеджеров". Ну и распространять вранье про рекордно высокие и низкие показатели. Они не соответветстуют реальности. Вам, как модератору, вообще стыдно должно быть за такое. Ладно еще lapay, у него работа такая.