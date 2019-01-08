Порошенко заявив про максимальне зростання ВВП за 7 років

Я питав - звідки долари брали на виплату боргів? Якщо напружете звивини, то зрозумієте, що із ЗВР і нових держборгів. Те саме і в Білорусі - частка держборгу збільшилась після кризи
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 16 січ, 2019 16:47
Re: Порошенко заявив про максимальне зростання ВВП за 7 рокі
Я питав - звідки долари брали на виплату боргів? Якщо напружете звивини, то зрозумієте, що із ЗВР і нових держборгів. Те саме і в Білорусі - частка держборгу збільшилась після кризи
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Сер 16 січ, 2019 16:48
Еще раз. НЕгосударственный долг. С какого перепуга он у Вас как-то связан с государством, президентом и долларами из ЗВР?!
Додано: Сер 16 січ, 2019 16:53
Недержавний борг - это значит западные банки кредитовали наш бизнес, то есть доверяли ему. Перестали доверять бизнесу - перестали кредитовать. Сомнительное достижение
Додано: Сер 16 січ, 2019 16:54
Вы тот счёт видели? Умный президент сославшись на ситуацию, путлера , камазы януковоща бегом бы объявил дефолт и всё начал с чистого листа. А этот дятел вытянул из народа последнее чтобы старые дешёвые кредиты отдать, а дорогих новых набрать. Пора ему чемодан, вокзал, Испания.
Додано: Сер 16 січ, 2019 17:37
Re: Порошенко заявив про максимальне зростання ВВП за 7 рокі
Та ніяк не зв'язаний - взяли і надрукували, з повітря, 40 млрд. І все, боргів вже немає, і не треба на міжбанку скуповувати валюту, вимимваючи ЗВР, щоб, західним кредиторам і інвесторам, хоч частину вкладеного повернути, бо ..уйло все знищить, як на Донбасі. Все дуже просто.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Сер 16 січ, 2019 17:38
Re: Порошенко заявив про максимальне зростання ВВП за 7 рокі
Так скоро така вумна ним і стане, що тоді заспіваєте?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Сер 16 січ, 2019 17:45
Додано: Сер 16 січ, 2019 17:54
покупка на Межбанке доллара негосударственными участниками рынка оказывается вымывает ЗВР.
Спасибо, поржал. А главное спасибо за то, что этим постом просто закричали на весь форум, что Вы ничерта не понимаете о чем пишете. Теперь даже дураку станет понятно что Вы заказной писака, которого вытянули за границы методички и его понесло.
Додано: Сер 16 січ, 2019 17:59
И "пропавший" золотой батон
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 16 січ, 2019 18:04
Re: Порошенко заявив про максимальне зростання ВВП за 7 рокі
ЗВР самі по собі випарувались в 2014 році. Там надрукували 40, тут викіпило 15 - от валютний баланс і зложився. А головне - що Пєтя в уьсому винен.
Вийти за рамки зрадофільської методички з держборгом і його відношенням до ВВП справді дуже важко. Щось я такого взагалі не пригадую.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 і 13 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|