Порошенко заявив про максимальне зростання ВВП за 7 років
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Imp написав:А с какого перепуга негосударственные долги Вы приписываете в заслуги президентам?
Я питав - звідки долари брали на виплату боргів? Якщо напружете звивини, то зрозумієте, що із ЗВР і нових держборгів. Те саме і в Білорусі - частка держборгу збільшилась після кризи https://banki24.by/news/3003-vneshniy-d ... r-dinamika , бо експорт впав, а борги повертати треба.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Imp написав:А с какого перепуга негосударственные долги Вы приписываете в заслуги президентам?
Я питав - звідки долари брали на виплату боргів? Якщо напружете звивини, то зрозумієте, що із ЗВР і нових держборгів. Те саме і в Білорусі - частка держборгу збільшилась після кризи https://banki24.by/news/3003-vneshniy-d ... r-dinamika , бо експорт впав, а борги повертати треба.
Еще раз. НЕгосударственный долг. С какого перепуга он у Вас как-то связан с государством, президентом и долларами из ЗВР?!
valme написав:Если бы Украина по экономическому развитию была на уровне Германии или Австрии, то рост ВВП в 3,4% это было бы действительно круто. В соседней Польше за 2018 г. ожидается рост ВВП 4,3%. Так они тревогу бьют, что рост замедляется.
А якби Польщі об'явила гібридну войну Росія, окупувала частину територій, попередній президент втік, залишивши всього 100 тис грн на казначейському рахунку і попереду були великі виплати за боргами минулих урядів Тимошенковського та Азаровського, які рекордно збільшили державний борг в 3 рази, і на горізонті маячив дефолт?
Вы тот счёт видели? Умный президент сославшись на ситуацию, путлера , камазы януковоща бегом бы объявил дефолт и всё начал с чистого листа. А этот дятел вытянул из народа последнее чтобы старые дешёвые кредиты отдать, а дорогих новых набрать. Пора ему чемодан, вокзал, Испания.
Imp написав:Еще раз. НЕгосударственный долг. С какого перепуга он у Вас как-то связан с государством, президентом и долларами из ЗВР?!
Та ніяк не зв'язаний - взяли і надрукували, з повітря, 40 млрд. І все, боргів вже немає, і не треба на міжбанку скуповувати валюту, вимимваючи ЗВР, щоб, західним кредиторам і інвесторам, хоч частину вкладеного повернути, бо ..уйло все знищить, як на Донбасі. Все дуже просто.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Imp написав:Еще раз. НЕгосударственный долг. С какого перепуга он у Вас как-то связан с государством, президентом и долларами из ЗВР?!
Та ніяк не зв'язаний - взяли і надрукували, з повітря, 40 млрд. І все, боргів вже немає, і не треба на міжбанку скуповувати валюту, вимимваючи ЗВР, щоб, західним кредиторам і інвесторам, хоч частину вкладеного повернути, бо ..уйло все знищить, як на Донбасі. Все дуже просто.
покупка на Межбанке доллара негосударственными участниками рынка оказывается вымывает ЗВР. Спасибо, поржал. А главное спасибо за то, что этим постом просто закричали на весь форум, что Вы ничерта не понимаете о чем пишете. Теперь даже дураку станет понятно что Вы заказной писака, которого вытянули за границы методички и его понесло.
Imp написав:покупка на Межбанке доллара негосударственными участниками рынка оказывается вымывает ЗВР. Спасибо, поржал. А главное спасибо за то, что этим постом просто закричали на весь форум, что Вы ничерта не понимаете о чем пишете. Теперь даже дураку станет понятно что Вы заказной писака, которого вытянули за границы методички и его понесло.
ЗВР самі по собі випарувались в 2014 році. Там надрукували 40, тут викіпило 15 - от валютний баланс і зложився. А головне - що Пєтя в уьсому винен. Вийти за рамки зрадофільської методички з держборгом і його відношенням до ВВП справді дуже важко. Щось я такого взагалі не пригадую.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...