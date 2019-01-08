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Порошенко заявив про максимальне
зростання ВВП за 7 років

Порошенко заявив про максимальне зростання ВВП за 7 років
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<1 ... 4567>
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 16:47

Re: Порошенко заявив про максимальне зростання ВВП за 7 рокі

  Imp написав:А с какого перепуга негосударственные долги Вы приписываете в заслуги президентам?

Я питав - звідки долари брали на виплату боргів? Якщо напружете звивини, то зрозумієте, що із ЗВР і нових держборгів. Те саме і в Білорусі - частка держборгу збільшилась після кризи https://banki24.by/news/3003-vneshniy-d ... r-dinamika , бо експорт впав, а борги повертати треба.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 16:48

  lapay написав:
  Imp написав:А с какого перепуга негосударственные долги Вы приписываете в заслуги президентам?

Я питав - звідки долари брали на виплату боргів? Якщо напружете звивини, то зрозумієте, що із ЗВР і нових держборгів. Те саме і в Білорусі - частка держборгу збільшилась після кризи https://banki24.by/news/3003-vneshniy-d ... r-dinamika , бо експорт впав, а борги повертати треба.

Еще раз. НЕгосударственный долг. С какого перепуга он у Вас как-то связан с государством, президентом и долларами из ЗВР?!
Imp
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 16:53

  lapay написав:Крім державних боргів, є ще недержавні зовнішні борги, які зросли, за Януковича, на
33 млрд доларів, за часів Порошенко скоротились на 40 млрд доларів.


Недержавний борг - это значит западные банки кредитовали наш бизнес, то есть доверяли ему. Перестали доверять бизнесу - перестали кредитовать. Сомнительное достижение :oops:
katso
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 16:54

  Sergius написав:
  valme написав:Если бы Украина по экономическому развитию была на уровне Германии или Австрии, то рост ВВП в 3,4% это было бы действительно круто.
В соседней Польше за 2018 г. ожидается рост ВВП 4,3%. Так они тревогу бьют, что рост замедляется.

А якби Польщі об'явила гібридну войну Росія, окупувала частину територій, попередній президент втік, залишивши всього 100 тис грн на казначейському рахунку і попереду були великі виплати за боргами минулих урядів Тимошенковського та Азаровського, які рекордно збільшили державний борг в 3 рази, і на горізонті маячив дефолт?


Вы тот счёт видели? Умный президент сославшись на ситуацию, путлера , камазы януковоща бегом бы объявил дефолт и всё начал с чистого листа. А этот дятел вытянул из народа последнее чтобы старые дешёвые кредиты отдать, а дорогих новых набрать. Пора ему чемодан, вокзал, Испания.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 17:37

Re: Порошенко заявив про максимальне зростання ВВП за 7 рокі

  Imp написав:Еще раз. НЕгосударственный долг. С какого перепуга он у Вас как-то связан с государством, президентом и долларами из ЗВР?!

Та ніяк не зв'язаний - взяли і надрукували, з повітря, 40 млрд. І все, боргів вже немає, і не треба на міжбанку скуповувати валюту, вимимваючи ЗВР, щоб, західним кредиторам і інвесторам, хоч частину вкладеного повернути, бо ..уйло все знищить, як на Донбасі. Все дуже просто. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 17:38

Re: Порошенко заявив про максимальне зростання ВВП за 7 рокі

  Ratatui написав:Умный президент сославшись на ситуацию, путлера , камазы януковоща бегом бы объявил дефолт и всё начал с чистого листа.

Так скоро така вумна ним і стане, що тоді заспіваєте? :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 17:45

  lapay написав:
  Ratatui написав:Умный президент сославшись на ситуацию, путлера , камазы януковоща бегом бы объявил дефолт и всё начал с чистого листа.

Так скоро така вумна ним і стане, що тоді заспіваєте? :)


Бабка в пролёте. Она вечный кандидат.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 17:54

  lapay написав:
  Imp написав:Еще раз. НЕгосударственный долг. С какого перепуга он у Вас как-то связан с государством, президентом и долларами из ЗВР?!

Та ніяк не зв'язаний - взяли і надрукували, з повітря, 40 млрд. І все, боргів вже немає, і не треба на міжбанку скуповувати валюту, вимимваючи ЗВР, щоб, західним кредиторам і інвесторам, хоч частину вкладеного повернути, бо ..уйло все знищить, як на Донбасі. Все дуже просто. :)

:mrgreen: покупка на Межбанке доллара негосударственными участниками рынка оказывается вымывает ЗВР.
Спасибо, поржал. А главное спасибо за то, что этим постом просто закричали на весь форум, что Вы ничерта не понимаете о чем пишете. Теперь даже дураку станет понятно что Вы заказной писака, которого вытянули за границы методички и его понесло.
Imp
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 17:59

  valme написав:
  trololo написав:а про -20 млрд баксов резервов и +35 млрд баксов долгов за четыре года правления овоща тоже не стоит рассказывать? мелочи?

Забыли еще про камазы и вертолеты с миллиардами долларов наличными. И про золотой унитаз.

И "пропавший" золотой батон
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 18:04

Re: Порошенко заявив про максимальне зростання ВВП за 7 рокі

  Imp написав:покупка на Межбанке доллара негосударственными участниками рынка оказывается вымывает ЗВР.
Спасибо, поржал. А главное спасибо за то, что этим постом просто закричали на весь форум, что Вы ничерта не понимаете о чем пишете. Теперь даже дураку станет понятно что Вы заказной писака, которого вытянули за границы методички и его понесло.

ЗВР самі по собі випарувались в 2014 році. Там надрукували 40, тут викіпило 15 - от валютний баланс і зложився. А головне - що Пєтя в уьсому винен. :)
Вийти за рамки зрадофільської методички з держборгом і його відношенням до ВВП справді дуже важко. Щось я такого взагалі не пригадую. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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