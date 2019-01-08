Порошенко заявив про максимальне зростання ВВП за 7 років
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valme написав:Если бы Украина по экономическому развитию была на уровне Германии или Австрии, то рост ВВП в 3,4% это было бы действительно круто. В соседней Польше за 2018 г. ожидается рост ВВП 4,3%. Так они тревогу бьют, что рост замедляется.
А якби Польщі об'явила гібридну войну Росія, окупувала частину територій, попередній президент втік, залишивши всього 100 тис грн на казначейському рахунку і попереду були великі виплати за боргами минулих урядів Тимошенковського та Азаровського, які рекордно збільшили державний борг в 3 рази, і на горізонті маячив дефолт?
Вы тот счёт видели? Умный президент сославшись на ситуацию, путлера , камазы януковоща бегом бы объявил дефолт и всё начал с чистого листа. А этот дятел вытянул из народа последнее чтобы старые дешёвые кредиты отдать, а дорогих новых набрать. Пора ему чемодан, вокзал, Испания.
Плюс миллион! Это только внутри страны запрещено говорить и думать, что майдан был не революцией, а чем то другим.
А перед Западом проявить стойкость не хватило ни ума, ни смелости. Как можно было НЕ отказаться от долгов, если де-факто в 2014-м году мы получили другую страну??
Другая власть (пришедшая не на очередных выборах), другие даже (контролируемая) территория и население, другая геополитическая направленность, внешняя агрессия.
Да в таких условиях, будь у новой власти хоть капелька самостоятельности, всех иностранных инвесторов можно было послать в сад, даже ничего не обсуждая! И последствия бы этого решения были никак не более тяжелые, чем решения продолжать платить, потому что текущие расходы по долгам УЖЕ превышают способность привлекать новые. А значит, что временная потеря доступа к внешним рынкам заимствования не навредила бы нам больше, чем фактические отчисления по долгам.
В итоге приняли в состав Кабмина американскую смотрящую Яресько, которая не дала объявить дефолт, и более того - подписала кредитную кабалу Украине до 2042-го, до которого мы будем расплачиться за старые долги приростом ВВП с "наценкой" 400-700% к тем суммам, которые нам типа списали в 2015-м...
Imp написав:покупка на Межбанке доллара негосударственными участниками рынка оказывается вымывает ЗВР. Спасибо, поржал. А главное спасибо за то, что этим постом просто закричали на весь форум, что Вы ничерта не понимаете о чем пишете. Теперь даже дураку станет понятно что Вы заказной писака, которого вытянули за границы методички и его понесло.
ЗВР самі по собі випарувались в 2014 році. Там надрукували 40, тут викіпило 15 - от валютний баланс і зложився. А головне - що Пєтя в уьсому винен. Вийти за рамки зрадофільської методички з держборгом і його відношенням до ВВП справді дуже важко. Щось я такого взагалі не пригадую.
Короче, я расписал целую простыню со всевозможными цифрами, но именно ты, методичкочитатель, не можешь в цифры. Тебе не хватает навыков, поэтому ты сводишь все в демагогию без цифр. Потому что без них ты умеешь любую тему свести к тупому неаргументированному потоку штампов, заготовок и ярлыков.
ЗВР начал падать удивительным образом СРАЗУ после избрания Пети. До этого полгода держался вполне стабильно, не смотря на то что "Янукович все украл". Этого достаточно для людей, которую используют свою голову не только для того, чтобы в нее засовывать еду (а в твоем случае еще и полученную за пропаганду против своего же народа, Иуда). Но ты будешь и дальше уходить от цифр и игнорировать чужие подробные расчеты и приведенные официальные статистические данные.