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Порошенко заявив про максимальне
зростання ВВП за 7 років

Порошенко заявив про максимальне зростання ВВП за 7 років
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  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 18:33

  Ratatui написав:
  Sergius написав:
  valme написав:Если бы Украина по экономическому развитию была на уровне Германии или Австрии, то рост ВВП в 3,4% это было бы действительно круто.
В соседней Польше за 2018 г. ожидается рост ВВП 4,3%. Так они тревогу бьют, что рост замедляется.

А якби Польщі об'явила гібридну войну Росія, окупувала частину територій, попередній президент втік, залишивши всього 100 тис грн на казначейському рахунку і попереду були великі виплати за боргами минулих урядів Тимошенковського та Азаровського, які рекордно збільшили державний борг в 3 рази, і на горізонті маячив дефолт?


Вы тот счёт видели? Умный президент сославшись на ситуацию, путлера , камазы януковоща бегом бы объявил дефолт и всё начал с чистого листа. А этот дятел вытянул из народа последнее чтобы старые дешёвые кредиты отдать, а дорогих новых набрать. Пора ему чемодан, вокзал, Испания.


Плюс миллион! Это только внутри страны запрещено говорить и думать, что майдан был не революцией, а чем то другим.

А перед Западом проявить стойкость не хватило ни ума, ни смелости. Как можно было НЕ отказаться от долгов, если де-факто в 2014-м году мы получили другую страну??

Другая власть (пришедшая не на очередных выборах), другие даже (контролируемая) территория и население, другая геополитическая направленность, внешняя агрессия.

Да в таких условиях, будь у новой власти хоть капелька самостоятельности, всех иностранных инвесторов можно было послать в сад, даже ничего не обсуждая! И последствия бы этого решения были никак не более тяжелые, чем решения продолжать платить, потому что текущие расходы по долгам УЖЕ превышают способность привлекать новые. А значит, что временная потеря доступа к внешним рынкам заимствования не навредила бы нам больше, чем фактические отчисления по долгам.

В итоге приняли в состав Кабмина американскую смотрящую Яресько, которая не дала объявить дефолт, и более того - подписала кредитную кабалу Украине до 2042-го, до которого мы будем расплачиться за старые долги приростом ВВП с "наценкой" 400-700% к тем суммам, которые нам типа списали в 2015-м...
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 19:53

  lapay написав:
  Imp написав:покупка на Межбанке доллара негосударственными участниками рынка оказывается вымывает ЗВР.
Спасибо, поржал. А главное спасибо за то, что этим постом просто закричали на весь форум, что Вы ничерта не понимаете о чем пишете. Теперь даже дураку станет понятно что Вы заказной писака, которого вытянули за границы методички и его понесло.

ЗВР самі по собі випарувались в 2014 році. Там надрукували 40, тут викіпило 15 - от валютний баланс і зложився. А головне - що Пєтя в уьсому винен. :)
Вийти за рамки зрадофільської методички з держборгом і його відношенням до ВВП справді дуже важко. Щось я такого взагалі не пригадую. :)

Короче, я расписал целую простыню со всевозможными цифрами, но именно ты, методичкочитатель, не можешь в цифры. Тебе не хватает навыков, поэтому ты сводишь все в демагогию без цифр. Потому что без них ты умеешь любую тему свести к тупому неаргументированному потоку штампов, заготовок и ярлыков.

ЗВР начал падать удивительным образом СРАЗУ после избрания Пети. До этого полгода держался вполне стабильно, не смотря на то что "Янукович все украл". Этого достаточно для людей, которую используют свою голову не только для того, чтобы в нее засовывать еду (а в твоем случае еще и полученную за пропаганду против своего же народа, Иуда).
Но ты будешь и дальше уходить от цифр и игнорировать чужие подробные расчеты и приведенные официальные статистические данные.
Imp
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 19:58

Re: Порошенко заявив про максимальне зростання ВВП за 7 рокі

Один комик хочет сменить на посту другого.
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 20:07

Re: Порошенко заявив про максимальне зростання ВВП за 7 рокі

  Imp написав:ЗВР начал падать удивительным образом СРАЗУ после избрания Пети. До этого полгода держался вполне стабильно, не смотря на то что "Янукович все украл

ЗВР почали зменшуватись в жовтні https://insiders.com.ua/spravochnik/zol ... ye-rezervy
Так що бреши далі, ватобот.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 20:47

  lapay написав:
  Imp написав:ЗВР начал падать удивительным образом СРАЗУ после избрания Пети. До этого полгода держался вполне стабильно, не смотря на то что "Янукович все украл

ЗВР почали зменшуватись в жовтні https://insiders.com.ua/spravochnik/zol ... ye-rezervy
Так що бреши далі, ватобот.


Вмешаюсь ка я в ваши жаркие споры по ЗВР :mrgreen: Выводы делать не буду (потому что они очевидны), а просто обозначу факты:

При Яныке в период 2012-2013 ЗВР спускали на поддержание курса. Результат - минус 17 млрд резервов (факт 1) и отсутствие девальвации (факт 2).

При Турчинове и Порошенко в 2014-2015 ЗВР тоже спускали на поддержание курса. Результат - минус 13 млрд резервов (факт 3) и девальвация гривны на 70% (факт 4).
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 21:02

zРадио
Правильно. Тільки перший раз не було війни і падіння цін на експортну сировину. Зараз стали розумнішими і ввели плаваючий курс.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 21:34

  lapay написав:zРадио
Правильно. Тільки перший раз не було війни і падіння цін на експортну сировину. Зараз стали розумнішими і ввели плаваючий курс.


Ой ли - прям все давайте на войну спишем! Я вам в другой ветке уже на цифрах показывал - Лагун, Коломойский, Жеваго и другие на рефинансе заработали десятки миллиардов.

Так что если продолжите настаивать на своей версии, вам придется признать, что с Украиной воюет не только РФ, но и украинские олигархи вместе с покрывающими их чиновниками. И я даже не стану с этим спорить!
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 21:43

и через сколько лет мы вернёмся к уровню жизни в 2013?...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 21:45

Re: Порошенко заявив про максимальне зростання ВВП за 7 рокі

  zРадио написав:Я вам в другой ветке уже на цифрах показывал - Лагун, Коломойский, Жеваго и другие на рефинансе заработали десятки миллиардов.

Доведено 12 млрд, а все інше тільки домисли.
Я не виправдовую тримання курсу в 2014, можливо, що зберегти резерви тоді можна було, але тільки шляхом ще більшої девальвації. Так що хто зна, що було б кращим.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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