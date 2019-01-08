Порошенко заявив про максимальне зростання ВВП за 7 років

Додано: Сер 16 січ, 2019 18:33

Ratatui написав: Sergius написав: valme написав: Если бы Украина по экономическому развитию была на уровне Германии или Австрии, то рост ВВП в 3,4% это было бы действительно круто.

В соседней Польше за 2018 г. ожидается рост ВВП 4,3%. Так они тревогу бьют, что рост замедляется. Если бы Украина по экономическому развитию была на уровне Германии или Австрии, то рост ВВП в 3,4% это было бы действительно круто.В соседней Польше за 2018 г. ожидается рост ВВП 4,3%. Так они тревогу бьют, что рост замедляется.

А якби Польщі об'явила гібридну войну Росія, окупувала частину територій, попередній президент втік, залишивши всього 100 тис грн на казначейському рахунку і попереду були великі виплати за боргами минулих урядів Тимошенковського та Азаровського, які рекордно збільшили державний борг в 3 рази, і на горізонті маячив дефолт? А якби Польщі об'явила гібридну войну Росія, окупувала частину територій, попередній президент втік, залишивши всього 100 тис грн на казначейському рахунку і попереду були великі виплати за боргами минулих урядів Тимошенковського та Азаровського, які рекордно збільшили державний борг в 3 рази, і на горізонті маячив дефолт?



Вы тот счёт видели? Умный президент сославшись на ситуацию, путлера , камазы януковоща бегом бы объявил дефолт и всё начал с чистого листа. А этот дятел вытянул из народа последнее чтобы старые дешёвые кредиты отдать, а дорогих новых набрать. Пора ему чемодан, вокзал, Испания. Вы тот счёт видели? Умный президент сославшись на ситуацию, путлера , камазы януковоща бегом бы объявил дефолт и всё начал с чистого листа. А этот дятел вытянул из народа последнее чтобы старые дешёвые кредиты отдать, а дорогих новых набрать. Пора ему чемодан, вокзал, Испания.

потому что текущие расходы по долгам УЖЕ превышают способность привлекать новые

Плюс миллион! Это только внутри страны запрещено говорить и думать, что майдан был не революцией, а чем то другим.А перед Западом проявить стойкость не хватило ни ума, ни смелости. Как можно было НЕ отказаться от долгов, если де-факто в 2014-м году мы получили другую страну??Другая власть (пришедшая не на очередных выборах), другие даже (контролируемая) территория и население, другая геополитическая направленность, внешняя агрессия.Да в таких условиях, будь у новой власти хоть капелька самостоятельности, всех иностранных инвесторов можно было послать в сад, даже ничего не обсуждая! И последствия бы этого решения были никак не более тяжелые, чем решения продолжать платить,. А значит, что временная потеря доступа к внешним рынкам заимствования не навредила бы нам больше, чем фактические отчисления по долгам.В итоге приняли в состав Кабмина американскую смотрящую Яресько, которая не дала объявить дефолт, и более того - подписала кредитную кабалу Украине до 2042-го, до которого мы будем расплачиться за старые долги приростом ВВП с "наценкой" 400-700% к тем суммам, которые нам типа списали в 2015-м...