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Порошенко заявив про максимальне зростання ВВП за 7 років
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 16 січ, 2019 23:31
zРадио написав:
Отличный подход - коррупционерам понравится. А знаете ли вы, что все антикоррупционные органы страны (на содержание которых было потрачено 7 млрд гривен - это так, к слову) вернули в Бюджет аж 12 тыс гривен в 2018-м.
Я правильно понимаю - коррупции в Украине на 12 тыс грн в год, а остальное - домыслы?
Любите Ви з'їзджати з теми, коли немає чим заперечити.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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