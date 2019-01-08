Порошенко заявив про максимальне зростання ВВП за 7 років

zРадио написав:перед Западом проявить стойкость не хватило ни ума, ни смелости. Как можно было НЕ отказаться от долгов, если де-факто в 2014-м году мы получили другую страну??
Другая власть (пришедшая не на очередных выборах), другие даже (контролируемая) территория и население, другая геополитическая направленность, внешняя агрессия.
Да в таких условиях, будь у новой власти хоть капелька самостоятельности, всех иностранных инвесторов можно было послать в сад, даже ничего не обсуждая
Вы точно уверены, что цивилизованные инвесторы так же думают и считают, что "рехволюции" обнуляют все долги и обязанности?