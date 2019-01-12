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Заплатиш не за тими реквізитами
- маєш борг: експерт...

Заплатиш не за тими реквізитами - маєш борг: експерт...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 22:46

Заплатиш не за тими реквізитами - маєш борг: експерт...

Пропонуємо до обговорення:
Мешканці Києва у лютому можуть отримати два рахунки за спожиту електроенергію.

Дивися повний текст Заплатиш не за тими реквізитами - маєш борг: експерт розповів, як оплатити електроенергію.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 22:46

Получил счет во Львове отЛьвовэнергосбыта за декабрь 2018,что его не надо оплачивать???
borzol
 
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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