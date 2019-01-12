Мешканці Києва у лютому можуть отримати два рахунки за спожиту електроенергію.
Дивися повний текст Заплатиш не за тими реквізитами - маєш борг: експерт розповів, як оплатити електроенергію.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 15 січ, 2019 22:46
Заплатиш не за тими реквізитами - маєш борг: експерт...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Заплатиш не за тими реквізитами - маєш борг: експерт розповів, як оплатити електроенергію.
Додано: Вів 15 січ, 2019 22:46
Получил счет во Львове отЛьвовэнергосбыта за декабрь 2018,что его не надо оплачивать???
|