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Заплатиш не за тими реквізитами
- маєш борг: експерт...

Заплатиш не за тими реквізитами - маєш борг: експерт...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 22:46

Заплатиш не за тими реквізитами - маєш борг: експерт...

Пропонуємо до обговорення:
Мешканці Києва у лютому можуть отримати два рахунки за спожиту електроенергію.

Дивися повний текст Заплатиш не за тими реквізитами - маєш борг: експерт розповів, як оплатити електроенергію.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 22:46

Получил счет во Львове отЛьвовэнергосбыта за декабрь 2018,что его не надо оплачивать???
borzol
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 09:59

  borzol написав:Получил счет во Львове отЛьвовэнергосбыта за декабрь 2018,что его не надо оплачивать???

За декабрь в январе платим по-старому.
В статье написано - в феврале за январь.
--
Не ясно как теперь будут делить тариф для физлиц. У каждой распределительной компании будут разные затраты, которые меняются каждый месяц. И будет ли тариф для распределительной компании зависеть от показаний счетчика или введут уже абонплату.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 10:04

Re: Заплатиш не за тими реквізитами - маєш борг: експерт...

  cannabis_ua написав:Не ясно как теперь будут делить тариф для физлиц
пару месяцев подождем,прояснится
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 13:36

Re: Заплатиш не за тими реквізитами - маєш борг: експерт...

Наверно пару месяцев платить не буду. Кому что буду должен потом придет в платежках.
p_a_l
 
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специально делают, де...лы
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