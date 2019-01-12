Мешканці Києва у лютому можуть отримати два рахунки за спожиту електроенергію.
Дивися повний текст Заплатиш не за тими реквізитами - маєш борг: експерт розповів, як оплатити електроенергію.
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Додано: Вів 15 січ, 2019 22:46
Заплатиш не за тими реквізитами - маєш борг: експерт...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Заплатиш не за тими реквізитами - маєш борг: експерт розповів, як оплатити електроенергію.
Додано: Вів 15 січ, 2019 22:46
Получил счет во Львове отЛьвовэнергосбыта за декабрь 2018,что его не надо оплачивать???
Додано: Сер 16 січ, 2019 09:59
За декабрь в январе платим по-старому.
В статье написано - в феврале за январь.
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Не ясно как теперь будут делить тариф для физлиц. У каждой распределительной компании будут разные затраты, которые меняются каждый месяц. И будет ли тариф для распределительной компании зависеть от показаний счетчика или введут уже абонплату.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: Сер 16 січ, 2019 10:04
Re: Заплатиш не за тими реквізитами - маєш борг: експерт...
пару месяцев подождем,прояснится
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Сер 16 січ, 2019 13:36
Re: Заплатиш не за тими реквізитами - маєш борг: експерт...
Наверно пару месяцев платить не буду. Кому что буду должен потом придет в платежках.
Додано: Сер 16 січ, 2019 16:57
Раньше платили Ринату на одну контору, а теперь на одну Ринату, а на вторую Ринату Леонидовичу.
Додано: Чет 17 січ, 2019 01:10
Вот насчет "имени-отчества" второго вопрос конечно есть еще тот
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Додано: Чет 17 січ, 2019 01:29
плюс еще не ясно кому и как сообщать показания счетчиков. у черниговской распредкомпании ЕНЕРА сайт сделан на коленке и личный кабинет не работает
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
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