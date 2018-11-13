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На ремонтах київських шкіл
розкрадалися мільйони - фіскали

На ремонтах київських шкіл розкрадалися мільйони - фіскали
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 08:13

На ремонтах київських шкіл розкрадалися мільйони - фіскали

Пропонуємо до обговорення:
У Києві викрили схему розкрадання бюджетних коштів, призначених для ремонту об'єктів комунальної власності.

Дивися повний текст На ремонтах київських шкіл розкрадалися мільйони - фіскали.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 08:13

по моему сенсационной новостью было бы, если бы 100% денег выделенных на ремонт ушло на ремонт, по ценам на работы и материалов на 10% ниже оптовых. Ремонт был сделан высококачественными материалами.

Это был анонс фантастического фильма: УКРАИНА - НИКОГДА!(
shkarapet
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