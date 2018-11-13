У Києві викрили схему розкрадання бюджетних коштів, призначених для ремонту об'єктів комунальної власності.
Дивися повний текст На ремонтах київських шкіл розкрадалися мільйони - фіскали.
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Додано: Сер 16 січ, 2019 08:13
На ремонтах київських шкіл розкрадалися мільйони - фіскали
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Дивися повний текст На ремонтах київських шкіл розкрадалися мільйони - фіскали.
Додано: Сер 16 січ, 2019 18:38
Может это шифр какой для "группы лиц" к действию?!)) Никогда ничего конкретноно и конца у этих историй нет
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