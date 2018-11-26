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VW і Ford створюють альянс для розробки автофургонів і...
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Додано: Сер 16 січ, 2019 08:16
Пропонуємо до обговорення:
Volkswagen AG (VW) і Ford Motor Co. оголосили про створення альянсу для розробки вантажних фургонів і пікапів, який, як очікується, дозволить компаніям поліпшити конкурентоспроможність в еру швидких змін у галузі.
Дивися повний текст VW і Ford створюють альянс для розробки автофургонів і пікапів
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Додано: Сер 16 січ, 2019 08:17
Мда грустно, хорошие машины были VW и его производные :( (Нахватаются ...на от форда)
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shkarapet
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