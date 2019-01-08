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Велика Британія планує перетворити
свої електропоїзди на...

Велика Британія планує перетворити свої електропоїзди на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 08:23

Велика Британія планує перетворити свої електропоїзди на...

Пропонуємо до обговорення:
Поїзди класу 321 стануть першими електропоїздами, які перетворять на водневі.

Дивися повний текст Велика Британія планує перетворити свої електропоїзди на водневі.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 08:23

Иновационного нет ничего, но то что это разрешили сделать это ОЧЕНЬ КРУТО.
Петюня - люди переделывают поезда которые с 1988 года выпускаются, может стоило бы призадуматься?
shkarapet
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