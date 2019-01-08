Поїзди класу 321 стануть першими електропоїздами, які перетворять на водневі.
Дивися повний текст Велика Британія планує перетворити свої електропоїзди на водневі.
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Додано: Сер 16 січ, 2019 08:23
Велика Британія планує перетворити свої електропоїзди на...
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Дивися повний текст Велика Британія планує перетворити свої електропоїзди на водневі.
Додано: Сер 16 січ, 2019 08:23
Иновационного нет ничего, но то что это разрешили сделать это ОЧЕНЬ КРУТО.
Петюня - люди переделывают поезда которые с 1988 года выпускаются, может стоило бы призадуматься?
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