Про це повідомляє Державна фіскальна служба.
Дивися повний текст Україна збільшила імпорт свинини в 5 разів: хто купує.
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Додано: Сер 16 січ, 2019 09:29
Україна збільшила імпорт свинини в 5 разів: хто купує
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна збільшила імпорт свинини в 5 разів: хто купує.
Додано: Сер 16 січ, 2019 10:28
Додано: Сер 16 січ, 2019 10:31
Уровень материалов - дно. Берем шаблонный заголовок про экспорт и пишем статью про импорт. А как так получилось что аграрная супер держава свинину импортирует не захотели проанализировать не?
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