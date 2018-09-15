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Україна збільшила імпорт
свинини в 5 разів: хто купує

Україна збільшила імпорт свинини в 5 разів: хто купує
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 09:29

Україна збільшила імпорт свинини в 5 разів: хто купує

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Державна фіскальна служба.

Дивися повний текст Україна збільшила імпорт свинини в 5 разів: хто купує.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 10:22

Отличная цена - по 2$./кг.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 10:28

  zloy_ukr написав:Отличная цена - по 2$./кг.

Это в полутушах очень крупным оптом.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 10:31

Уровень материалов - дно. Берем шаблонный заголовок про экспорт и пишем статью про импорт. А как так получилось что аграрная супер держава свинину импортирует не захотели проанализировать не?
vitali_kalinin
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