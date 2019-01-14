Про це повідомляє Державна фіскальна служба.
Дивися повний текст Україна збільшила імпорт свинини в 5 разів: хто купує.
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Додано: Сер 16 січ, 2019 09:29
Україна збільшила імпорт свинини в 5 разів: хто купує
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна збільшила імпорт свинини в 5 разів: хто купує.
Додано: Сер 16 січ, 2019 09:29
Так у нас животноводства очень мало в стране в принципе - куда его еще на экспорт отправлять, когда внутренний рынок не удовлетворен совершенно?
Додано: Сер 16 січ, 2019 10:28
Додано: Сер 16 січ, 2019 11:07
Незначні обсяги і незначні суми. Для порівняння - за перші 5 місяців 2018 року в Україні виробили 82,9 тисячі тонн свинини.
Додано: Сер 16 січ, 2019 12:31
Свежие цифры по итогам 18-го
"Кількість сільськогосподарських тварин на 01 січня 2019 (тис. голів)
Велика рогата худоба 3 378.8
у т.ч. корови 1 967.6
Свині 5 986.5
"Кількість сільськогосподарських тварин на 01 січня 2018 (тис. голів)
Велика рогата худоба 3 530.8
у т.ч. корови 2 017.8
Свині 6 110
Впервые в истории страны в ней менее 2 млн. коров и 6-ти млн. свиней.
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