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Україна збільшила імпорт
свинини в 5 разів: хто купує

Україна збільшила імпорт свинини в 5 разів: хто купує
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 09:29

Україна збільшила імпорт свинини в 5 разів: хто купує

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Державна фіскальна служба.

Дивися повний текст Україна збільшила імпорт свинини в 5 разів: хто купує.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 09:29

Так у нас животноводства очень мало в стране в принципе - куда его еще на экспорт отправлять, когда внутренний рынок не удовлетворен совершенно?
smart_analyst2017
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 10:22

Отличная цена - по 2$./кг.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 10:28

  zloy_ukr написав:Отличная цена - по 2$./кг.

Это в полутушах очень крупным оптом.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 11:07

Незначні обсяги і незначні суми. Для порівняння - за перші 5 місяців 2018 року в Україні виробили 82,9 тисячі тонн свинини.
Sharpe
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 12:31

  Sharpe написав:Незначні обсяги і незначні суми. Для порівняння - за перші 5 місяців 2018 року в Україні виробили 82,9 тисячі тонн свинини.

Свежие цифры по итогам 18-го
"Кількість сільськогосподарських тварин на 01 січня 2019 (тис. голів)
Велика рогата худоба 3 378.8
у т.ч. корови 1 967.6
Свині 5 986.5
"Кількість сільськогосподарських тварин на 01 січня 2018 (тис. голів)
Велика рогата худоба 3 530.8
у т.ч. корови 2 017.8
Свині 6 110
http://www.ukrstat.gov.ua/
Впервые в истории страны в ней менее 2 млн. коров и 6-ти млн. свиней.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 14:41

Украина покупает сало у немцев? Задорнов нервно купит в стронке.
link654
 
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