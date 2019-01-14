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Україна збільшила імпорт
свинини в 5 разів: хто купує

Україна збільшила імпорт свинини в 5 разів: хто купує
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 23:48

Зачем производить? Давайте все закупать!
У руля страны стоят герои. Украина покупает сало!))
Зацените прикол!)
priem_metalla86
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 00:42

  priem_metalla86 написав:Зачем производить? Давайте все закупать!
У руля страны стоят герои. Украина покупает сало!))
Зацените прикол!)

Для сравнения:
Кроме того, в 2012 году импорт свинины в Украину увеличился в 2,4 раза по сравнению с 2011 годом – до 207,7 тыс. тонн. За прошлый год в Украину было ввезено этого вида мяса на сумму $446,032 млн, что в 2,8 раза превышает показатель 2011 года.

И:
У 2018 році Україна імпортувала 28,5 тисячі тонн свинини загальною вартістю 51,9 млн дол, що в 5 разів більше, ніж у 2017 році.
Vint
 
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