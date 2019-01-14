Україна збільшила імпорт свинини в 5 разів: хто купує

Зачем производить? Давайте все закупать!
У руля страны стоят герои. Украина покупает сало!))
Зацените прикол!)
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Додано: Сер 16 січ, 2019 23:48
Зачем производить? Давайте все закупать!
У руля страны стоят герои. Украина покупает сало!))
Зацените прикол!)
Додано: Чет 17 січ, 2019 00:42
Для сравнения:
Кроме того, в 2012 году импорт свинины в Украину увеличился в 2,4 раза по сравнению с 2011 годом – до 207,7 тыс. тонн. За прошлый год в Украину было ввезено этого вида мяса на сумму $446,032 млн, что в 2,8 раза превышает показатель 2011 года.
И:
У 2018 році Україна імпортувала 28,5 тисячі тонн свинини загальною вартістю 51,9 млн дол, що в 5 разів більше, ніж у 2017 році.
Додано: Чет 17 січ, 2019 06:07
Ну вот я думаю цель ассоциации в этом и была:
1)Европе нужен был рынок сбыта в Украине.
2)Украинцам нужны были рабочие места(зарплата) в Европе.
Как бы каждый получил то к чему стремился.
Как бы об этом было известно сразу.
Европейцы допустим не возмущаются что Украинцы едут к ним работать.
Да и Украинцы наверное довольны что покупают машины и свинину из германии.
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