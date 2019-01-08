RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
За 2018 рік пенсії в Україні
в середньому зросли на 165...

За 2018 рік пенсії в Україні в середньому зросли на 165...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 09:41

За 2018 рік пенсії в Україні в середньому зросли на 165...

Пропонуємо до обговорення:
У грудні 2019 року мінімальна пенсія в Україні має зрости до 1624 гривень.

Дивися повний текст За 2018 рік пенсії в Україні в середньому зросли на 165 гривень — Пенсійний фонд.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 86715
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 09:42

не догоняют еще немного реальную инфляцию в 20%
georgizark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12
З нами з: 23.04.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 10:37

Вобщем, начиная с 40 лет, мы имеем ещё один огромный "налог" на содержание своих стариков, о котором никто не говорит
Moimir
 
Повідомлень: 831
З нами з: 17.07.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 196 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: nalim, Sovenok і 15 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні зросла середня вартість оренди 1-кімнатної... 1, 2
R2 » Вів 15 січ, 2019 10:41
13 837
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 січ, 2019 09:57
nalim
Порошенко назвав досягнення України за 2018 рік (відео) 1 ... 14, 15, 16
R2 » Вів 08 січ, 2019 15:13
158 5914
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 січ, 2019 09:51
sal
СБУ за 2018 рік зберегла понад 18 млрд грн державних коштів
R2 » Вів 15 січ, 2019 20:49
1 83
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 січ, 2019 20:49
yurii_kruhlov

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
УкрСиббанк (6253)
16.01.2019 10:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.