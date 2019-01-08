У грудні 2019 року мінімальна пенсія в Україні має зрости до 1624 гривень.
Дивися повний текст За 2018 рік пенсії в Україні в середньому зросли на 165 гривень — Пенсійний фонд.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 16 січ, 2019 09:41
За 2018 рік пенсії в Україні в середньому зросли на 165...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст За 2018 рік пенсії в Україні в середньому зросли на 165 гривень — Пенсійний фонд.
Додано: Сер 16 січ, 2019 10:37
Вобщем, начиная с 40 лет, мы имеем ещё один огромный "налог" на содержание своих стариков, о котором никто не говорит
|