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За 2018 рік пенсії в Україні
в середньому зросли на 165...

За 2018 рік пенсії в Україні в середньому зросли на 165...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 09:41

За 2018 рік пенсії в Україні в середньому зросли на 165...

Пропонуємо до обговорення:
У грудні 2019 року мінімальна пенсія в Україні має зрости до 1624 гривень.

Дивися повний текст За 2018 рік пенсії в Україні в середньому зросли на 165 гривень — Пенсійний фонд.
R2
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не догоняют еще немного реальную инфляцию в 20%
georgizark
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 10:37

Вобщем, начиная с 40 лет, мы имеем ещё один огромный "налог" на содержание своих стариков, о котором никто не говорит
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 11:42

на счет средней пенсии - понятно. а вот хотелось бы узнать на счет медианной. имхо - там будет меньше 2 тыс.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
RomanTik
 
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